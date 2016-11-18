بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: چندی پیش مصاحبه‌ای از بنده منتشر شد که گویی به این موضوع اشاره کرده‌ام که رقم مالی جوایز جشنواره موسیقی جوان افزایش پیدا کرده است و لازم است در این مورد توضیح بدهم. امسال فقط تعداد جوایز جشنواره موسیقی جوان نسبت به سال گذشته چیزی حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد که این افزایش طبیعتا یک بار مالی را به برآوردهای جشنواره اعمال کرد. بنابراین امکان تغییر میزان وجود نداشت تا ما بخواهیم بر اساس آن مبالغ جوایز را افزایش دهیم. دوم اینکه صحبت هایی با استاد علیزاده و دیگر دوستان هیات داوران داشتیم که ما جوایز نقدی را به سمت یک نوع دیگری از جایزه مانند خرید ساز ببریم که طی دوره گذشته اجماع هیات داوران به این نتیجه نرسید تا چنین کاری صورت پذیرد.

رسیدگی به انجمن های موسیقی استان ها اولویت جدی ماست

وی ادامه داد: به هر ترتیب هنوز صحبت این وجود دارد که ساز چگونه خریداری شود؟ چون در بخش موسیقی کلاسیک امکان خرید سازی مانند پیانو در مقایسه با سازهای بخش موسیقی ایرانی قابل مقایسه نیست. ما هم اکنون در حال طراحی و برنامه ریزی هستیم که اگر بخواهیم جوایز مالی را تبدیل به جوایز غیر نقدی کنیم چه اتفاقی می تواند برای ماجرا بیفتد؟ و این به معنای آن نیست که حتما قرار است سازی خریداری و جایزه ای به شرکت کنندگان داده شود. البته که بنده بازهم به این موضوع اشاره می کنم در برخی از سازها این امکان وجود دارد که بخواهیم سازی را خریداری کنیم و به برگزیدگان هدیه دهیم. حتی ممکن است سال آینده شورای سیاست‌گذاری به این نتیجه برسد که برای برخی از سازها این اتفاق بیفتد. اما همین صحبت ما که در حد ایده مطرح شده بود معنی اش این نبود که قرار است در جشنواره سال جاری چنین اتفاقی بیفتد.

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر توقف کامل فعالیت های موسیقی برخی از استان ها به دلیل کمبود بودجه برخی از انجمن های موسیقی توضیح داد: مساله انجمن های استانی در این دوره برای بنده یکی از اولویت های جدی است. در این حوزه من باید به یک نکته اشاره کنم که وقتی یک نهاد حقوقی تاسیس می شود یا باید روند کار موثر باشد یا اینکه همان نهاد ظاهرا پوسته ای از یک نهاد غیر دولتی باشد. از سوی دیگر اعتباراتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجود است که به عنوان ۲۰ درصد از منابع مالی معاونت ها باید صرف استان ها شود که طبیعتا در حوزه موسیقی هم این ۲۰ درصد وجود دارد.

اختصاص بودجه بیست درصدی استان ها به موسیقی

جمالی بیان کرد: ما در حال حاضر با دوستان در وزارتخانه در حال مذاکره هستیم که این ۲۰ درصد دقیقا در فعالیت های موسیقی استان ها هزینه و مصرف شود و به جای دیگری نرود. البته هم اکنون پیشنهادی را آماده کردیم تا بتوانیم طی یک توافق با وزارتخانه بتوانیم توسط یک نهاد نظارتی این مساله را مدیریت کنیم و این نهاد نظارتی همان انجمن موسیقی ایران است که در تعامل با ادارات کل و انجمن های موسیقی استان ها، مسائل مرتبط با موسیقی استان را پوشش می دهد. به عبارتی این ۲۰ درصد یک بخشی از اعتبار و بودجه هایی است که باید صرف موسیقی استان بشود و انجمن موسیقی استان هم تاسیس شده تا به عنوان بازوی مشورتی ادارت کل در فعالیت های موسیقی حضور موثر داشته باشند وگرنه اگر چنین نقشی برای آنها وجود نداشته باشد، تعطیل شود بهتر است.

وی تصریح کرد: بحث ما این است که رابطه بین انجمن موسیقی ایران و انجمن های استانی با ادارات کل و وزارتخانه را درست تعریف کنیم تا اگر منافع مالی وجود دارد سرجای خودش قرار گیرد. چون ما شاهد بودیم که ادارات کل بنا به ضرورت هایی که داشتند منابع مالی اختصاص داده شده را در جای دیگری هزینه کردند. اینها مشکلاتی است که در ادارات کل استان ها طبیعتا وجود دارد اما مساله شعب انجمن موسیقی در استان ها فقط در اینجا متوقف نمی شود چرا که بخشی از رویکرد انجمن موسیقی ایران و شعبه های استانی به دولت هست که بتواند ماموریت های موسیقی دولت را انجام بدهد. به همین جهت سمت دیگر انجمن توجه به بخش خصوصی است که مشارکت هایی را از بخش خصوصی جذب کرده و با افزودن ظرفیت های دولتی کار صد در صدی انجام دهد. اما متاسفانه در برخی از انجمن ها این رویکرد به سمت دولت گرایش پیدا کرده است. در صورتی که وظیفه تمام نهادهای حقوقی واسطه ای و غیر دولتی مانند انجمن موسیقی این است که به سمت ایجاد ارتباطات با بخش خصوصی و فرصت های جدید هم برود.

مذاکره انجمن موسیقی با سازمان های دولتی و خصوصی

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران با اشاره به اقدامات انجام گرفته انجمن موسیقی در مشارکت با بخش خصوصی گفت: ما در این دوره با سازمان دولتی و خصوصی وارد مذاکره شدیم که بتوانیم سرمایه های موسیقی کشور را تبدیل به یک محصول فرهنگی جدید کرده و برای آن بازارهای جدیدی را ایجاد کنیم. این بازارهای جدید هم به این جهت ایجاد می‌شود که بتوانیم امکان جذب سرمایه را پیدا کنیم و پروژه هایی را که بعضا در استان ها با آن مواجه هستیم، ساماندهی کنیم.

جمالی با اشاره به کم و زیاد شدن بودجه در انجمن موسیقی های استان ها نسبت به انجمن هایی که از شرایط بهتری برخوردارند، تصریح کرد: ارتباط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها با انجمن موسیقی و ارتباط مدیر کل با شخص مدیر انجمن و اساسا ارتباطات درون فرهنگی منطقه نقش موثری در تغییر کیفیت فعالیت های موسیقی دارد. در برخی از استان های این ارتباط ساخته نشده و وقتی ارتباط درون فرهنگی یک استان ساخته نشود انجمن موسیقی تبدیل به جزیره می شود که وابسته به حداقل بودجه های ادارات کل استان هاست. در صورتی که برخی از استان ها این ارتباطات که بعضا متکی بر ارتباطات شخصی است به نتیجه های خوبی می رسد که منجر به ایجاد امکانات می شود.