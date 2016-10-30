هزاران معترض خواهان استعفای رئیس جمهور کره جنوبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران تن از شهروندان کره جنوبی روز شنبه با برگزاری تظاهرات در شهر «سئول» خواهان استعفای «پارک گئون های» رئیس جمهور کنونی این کشور شدند.

بحران فعلی در عرصه سیاسی کره جنوبی به دنبال طرح اتهاماتی مبنی بر تحت نفوذ بودن رئیس جمهور کنونی و دخالتهای نامربوط یکی از دوستان وی در امور دولتی بوجود آمد.

در پی تحقیقات بازرسان از دستیاران رئیس جمهور و سایر مقامات این کشور و بررسی این موضوع که آیا آنها با اجازه دادن به یکی از دوستان پارک به نام «چوی سون-سیل» برای اِعمال نفوذ بر وی و کسب منافع مالی قانون شکنی کرده اند یا خیر، شهروندان معترض کره جنوبی به خیابانها ریختند.

این شهروندان خشمگین کره جنوبی می گویند که پارک علاوه بر سوء مدیریت در اداره حکومت، به اعتماد ملی خیانت کرده است و از اینرو، حق و اختیار رهبری این کشور را از دست داده است.

طبق گزارش پلیس سئول، حدود هشت هزار نفر در این تظاهرات که از سوی گروههای مدنی چپ گرا سازمان یافته بود،‌ شرکت کردند. سازمان دهندگان این اعتراضات گویند که بالغ بر سی هزار شهروند کره ای در این تظاهرات در سرتاسر سئول شرکت داشتند.

گفتنی است پارک که نخستین رئیس جمهور زن در کره جنوبی است، در چهارمین سال از دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود بسر می برد. احزاب مخالف دولت وی خواستار انجام تحقیقات کامل و دقیقی در اینباره شدند؛ اما احتمال استیضاح وی را مطرح نکردند.

دفتر رئیس جمهور کره جنوبی اواخر روز جمعه اعلام کرد که پارک به دستیاران ارشد خود دستور داد تا استعفای خود را تسلیم نمایند و اینکه وی در آینده ای نزدیک به تغییرات سازمانی دست خواهد زد.