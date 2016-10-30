مشاورین ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی استعفا دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پارک گئون های» رئیس جمهوری کره جنوبی که این روزها با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می کند، با استعفای سه نفر از مشاوران ارشد از جمله رئیس دفتر خود موافقت کرد.

بحران فعلی در عرصه سیاسی کره جنوبی به دنبال طرح اتهاماتی مبنی بر تحت نفوذ بودن رئیس جمهور کنونی و دخالتهای نامربوط «چوی سون سیل» یکی از دوستان وی در امور دولتی بوجود آمد.

چوی امروز یکشنبه از آلمان به کره جنوبی بازگشت تا پاسخگوی اتهامات مطرح شده باشد.

شهروندان خشمگین کره جنوبی می گویند که پارک علاوه بر سوء مدیریت در اداره حکومت، به اعتماد ملی خیانت کرده است و از اینرو، حق و اختیار رهبری این کشور را از دست داده است.