۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۴

فیلمبرداری «زیر سقف دودی» به نیمه رسید/ گرفتن صحنه‌های خیابانی

فیلمبرداری فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» جدیدترین اثر اجتماعی پوران درخشنده از ۵۰ درصد گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی پوران درخشنده با مدیریت فیلمبرداری مسعود سلامی و با بازی هادی مرزبان، فریبا متخصص، شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان و نفیسه روشن در منطقه فرشته تهران از ۵۰ درصد گذشت و از امروز یکشنبه ۹ آبان ماه جاری دیگر مراحل فیلمبرداری آن به خیابان‌ها و لوکیشن‌های متفاوت در پایتخت رسید.

«زیر سقف دودی» به موضوع طلاق عاطفی میان زوج‌ها می‌پردازد و تاکنون تعدادی از بازیگران سینما از جمله فرهاد اصلانی، مریلا زارعی، هوشنگ توکلی، مریم بوبانی، هادی مرزبان، فریبا متخصص، شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان و نفیسه روشن در ۲ خانه واقع در منطقه الهیه و همچنین ۲ خانه در منطقه فرشته تهران جلو دوربین رفته‌اند.

در پروژه «زیر سقف دودی» تعدادی دیگر از بازیگران سینما مانند آزیتا حاجیان، حسام نواب صفوی و فرشید زارعی فرد به ایفای نقش می‌پردازند و همچنین در این فیلم، ابوالفضل میری و لاله مرزبان معرفی می‌شوند.

تعدادی از عوامل فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: پوران درخشنده، مدیرفیلمبرداری: مسعود سلامی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: جلیل شعبانی، منشی صحنه: سیمین آزادی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، صدابردار: امید عاشوری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: گلناز گلشن، دستیاران کارگردان: علی جودی و لیلا درخشنده، مدیر تولید: عباس درخشنده، عکاس: بابک برزویه، مدیر تبلیغات: پیام ایرایی و مشاور رسانه‌ای: منصور جهانی.

