به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی پوران درخشنده با مدیریت فیلمبرداری مسعود سلامی و با بازی هادی مرزبان، فریبا متخصص، شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان و نفیسه روشن در منطقه فرشته تهران از ۵۰ درصد گذشت و از امروز یکشنبه ۹ آبان ماه جاری دیگر مراحل فیلمبرداری آن به خیابانها و لوکیشنهای متفاوت در پایتخت رسید.
«زیر سقف دودی» به موضوع طلاق عاطفی میان زوجها میپردازد و تاکنون تعدادی از بازیگران سینما از جمله فرهاد اصلانی، مریلا زارعی، هوشنگ توکلی، مریم بوبانی، هادی مرزبان، فریبا متخصص، شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان و نفیسه روشن در ۲ خانه واقع در منطقه الهیه و همچنین ۲ خانه در منطقه فرشته تهران جلو دوربین رفتهاند.
در پروژه «زیر سقف دودی» تعدادی دیگر از بازیگران سینما مانند آزیتا حاجیان، حسام نواب صفوی و فرشید زارعی فرد به ایفای نقش میپردازند و همچنین در این فیلم، ابوالفضل میری و لاله مرزبان معرفی میشوند.
تعدادی از عوامل فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» عبارتند از نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: پوران درخشنده، مدیرفیلمبرداری: مسعود سلامی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: جلیل شعبانی، منشی صحنه: سیمین آزادی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، صدابردار: امید عاشوری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: گلناز گلشن، دستیاران کارگردان: علی جودی و لیلا درخشنده، مدیر تولید: عباس درخشنده، عکاس: بابک برزویه، مدیر تبلیغات: پیام ایرایی و مشاور رسانهای: منصور جهانی.
