پیشنهاد بازی در «بوف کور» را پذیرفتم/ همکاری با پوران درخشنده

رسول نجفیان بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های اخیر خود گفت: در حال حاضر مشغول ایفای نقش در سه پروژه با عنوان «ماه تی تی»، «بوف کور» و «زیر سقف دودی» هستم و روزهای پر کاری را سپری می‌کنم.

این بازیگر با اشاره حضور در فیلم «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده بیان کرد: در این فیلم سینمایی نقش شخصی را ایفا می کنم که عاشق ها را دوست دارد و از آنها حمایت می کند. این نقش کوتاه است و تنها در دفتر یک محضر روایت می شود که افراد به آن رجوع می کنند.

وی عنوان کرد: پوران درخشنده یکی از فیلمسازانی است که دغدغه های اجتماعی دارد و در کار خود موفق است و نگاه او به ضرورت‌ها و نیازهای جامعه است که همواره ما آنها را در اطرافمان دیده ایم و می بینیم.

نجفیان با اشاره به فیلم سینمایی «بوف کور» به کارگردانی احمدرضا معتمدی گفت: در این فیلم هم نقش کوتاهی دارم که با توجه به اینکه هنوز فیلمنامه را نخوانده ام، نمی دانم این نقش چیست، اما به دلیل اینکه در سال های دور با احمدرضا معتمدی دوست بوده ام به ایفای نقش در فیلم او می پردازم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز بازی من در «بوف کور» آغاز نشده است اما به زودی وارد پروژه می شوم.