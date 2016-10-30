حضور فیلم ایرانی «جاودانگی» در جشنواره هانوی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره جشنواره هانوی ویتنام امسال در حالی برگزار می شود که چهل و دو فیلم در بخش مسابقه سینمای جهان این جشنواره حضور خواهند داشت و فیلم سینمایی «جاودانگی» در این بخش به نمایش درخواهد آمد.

ساختار پلان-سکانس ۱۴۵ دقیقه ای «جاودانگی» که این روزها در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است بر اساس «تناوب» نخستین فیلم کوتاه فردقادری است که در سال هشتاد و چهار در یک پلان یازده دقیقه ای کارگردانی شده است. «جاودانگی» نخستین فیلم بلند این فیلمساز محسوب می شود که تمام اتفاقات آن در شبی بارانی در قطاری مسافربری رُخ می دهد. این فیلم به قصه زندگی ۶ خانواده در واگن های مختلف قطار می پردازد که با جا به جایی زمان روایت می شود.

«جاودانگی» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی ساخته شده و عرضه و پخش بین المللی آن به عهده محمد اطبایی است.

چهارمین دوره جشنواره هانوی ویتنام از یازده تا پانزده آبان ماه برگزار خواهد شد.