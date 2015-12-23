نسخه اولیه «جاودانگی» تحویل جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فردقادری پس از گذشت ۱۰ سال کارگردانی در عرصه فیلم کوتاه، با «جاودانگی» به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی خود به سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر می رود. این فیلم در ادامه فیلم های کوتاه «تناوب»، «دایره های معکوس» و «ماجرای یک شب بارانی» است که به صورت تک پلان و در مدت زمان ۱۵۰ دقیقه فیلمبرداری شده و در سبک جریان سیال ذهن روایت می شود.

«جاودانگی» که تهیه کنندگی آن بر عهده جواد نوروزبیگی است با پایان صداگذاری اولیه، آخرین مراحل فنی خود را طی می کند تا با کیفیت مطلوب، در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد. این فیلم به قصه زندگی ۶ خانواده در قطار، در شبی بارانی می پردازد، که این قصه ها با جابه جایی زمان روایت می شوند.

آنا نعمتی، فقیه سلطانی، علیرضا استادی، مارال فرجاد، سودابه بیضایی، اتابک نادری، منوچهر علیپور، میثاق زارع، امیر شریعتمداری، علی ابدالی، آرمان آریانسب، یاسر جعفری، مهسا کامیابی، دنیا مستعلمی در «جاودانگی» بازی می کنند.

عوامل فیلم سینمایی «جاودانگی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهدی فردقادری، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی، مدیرفیلمبرداری: امین جعفری، فیلمبردار دوم: مهدی ایل بیگی، صدابردار: رشید دانشمند، صداگذار: آرش قاسمی، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: ثنا نوروزبیگی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، دستیارکارگردان و برنامه ریز: آرزو رحیم آبادی، عکاس: مهدی دلخواسته، مدیر تدارکات: مسعود نوروزبیگی، دستیار یک تصویر: رضا سپهری، دستیاران کارگردان: محیاسعادت، سهیل برخورداری، مشاور رسانه ای: محسن سرافراز.