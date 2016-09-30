رونمایی از پلان سکانس «جاودانگی» در جشنواره رُم ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «جاودانگی» به کارگردانی مهدی فردقادری و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی که در پلان-سکانس ۱۴۵ دقیقه ای تولید شده است در اولین اکران جهانی خود مهرماه سال جاری در بخش مسابقه جشنواره رُم ایتالیا به نمایش در می آید.

ساختار پلان-سکانس ۱۴۵ دقیقه ای «جاودانگی» بر اساس نخستین فیلم کوتاه این فیلمساز «تناوب» است که در سال ۸۴ در یک پلان یازده دقیقه ای کارگردانی شده است. مهدی فردقادری در طول ۱۰ سال سال گذشته با ساخت هفت فیلم کوتاه از جمله فیلم های کوتاه پلان-سکانس «تناوب»، «دایره‌های معکوس» و «ماجرای یک شب بارانی» موفق به دریافت جوایز مختلف بین المللی شده است و «جاودانگی» نخستین فیلم بلند این کارگردان محسوب می شود که تمام اتفاقات آن در شبی بارانی در قطاری مسافربری رُخ می دهد.

آنا نعمتی، فقیهه سلطانی، علیرضا استادی، مارال فرجاد، سودابه بیضایی، اتابک نادری، رویا فلاحی، میثاق زارع، امیرحسین شریعتمداری، علی ابدالی، مهسا کامیابی، یاسر جعفری، آرمان‌ آریانسب، فرزاد صبارو، سهیل برخورداری، امید منصور فلاح، بیتا عالمی، امید شاه مرادی، دنیا مستعلمی، آرش اشاداد، محمدرضا برادران، فرید شهریاری، عسل رمضانی و منوچهر علیپور از جمله بازیگران فیلم سینمایی «جاودانگی» هستند.

یازدهمین جشنواره فیلم رم از ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) آغاز به کار می‌کند و تا ۲۳ اکتبر (۲ آبان) ادامه دارد.