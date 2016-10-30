پارلمان ترکیه با احیاء مجازات اعدام موافق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه می گوید که از پارلمان خواهد خواست تا به منظور تنبیه طراحان کودتای ۱۵ جولای، قانون اعدام را مجددا احیا کند.

وی در این باره گفت: دولت آنکارا این پیشنهاد را به پارلمان ارائه می دهد و من اطمینان دارم که پارلمان هم آن را تایید خواهد کرد و در نهایت من هم آن را امضا می کنم.

اردوغان ادامه داد: به زودی به زودی، عجله نکنید. انشالله این مسئله به زودی محقق می شود.

گفتنی است که ترکیه در سال ۲۰۰۴ میلادی مجازات اعدام را به عنوان یکی از پیش شرط های پیوستن به اتحادیه اروپا حذف کرد اما بعد از کودتای نافرجام ۱۵ جولای، دولت آنکارا علیرغم هشدار کشورهای اروپایی به فکر احیاء این قانون افتاده است.

اردوغان در پاسخ به اعتراض بروکسل گفت: غرب این را می گوید، غرب آن را می گوید. عذر می خواهم در حال حاضر آنچه که غرب می گوید مهم نیست بلکه آنچه که مردم ترکیه می گویند مهم است.

طبق آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر به ظن همکاری با کودتاچیان بازداشت و تعداد زیادی نیز از سمت های دولتی خود برکنار شده اند.

ناگفته نماند که علاوه بر اختلاف اتحادیه اروپا و آنکارا بر سر سرکوب گسترده مخالفین دولت، رابطه ترکیه با آمریکا نیز به دلیل امتناع واشنگتن از استرداد «فتح الله گولن» رهبر مخالفین، دچار تنش هایی شده است.

آنکارا، گولن را که در تبعیدی خود خواسته ساکن ایالت «پنسیلوانیا» آمریکا است، طراح اصلی کودتای ۱۵ جولای معرفی می کند.