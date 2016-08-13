  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

اردوغان:

اروپا از دولت ترکیه مقابل کودتا حمایت نکرد/ قصد انتقام نداریم

اروپا از دولت ترکیه مقابل کودتا حمایت نکرد/ قصد انتقام نداریم

رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با تلویزیون آلمان از کشورهای اروپایی انتقاد کرد . گفت: اروپا از دولت ترکیه مقابل کودتا حمایت نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ار تی ال آلمان  با اشاره به کودتای نافرجام ترکیه اظهار داشت: عملکرد اروپا در قبال ترکیه جای انتقاد دارد، زیرا آنها در جریان کودتا حمایت لازم را از ما به عمل نیاوردند.

وی در ادامه با بیان اینکه اروپایی ها زمانی که دموکراسی ترکیه در کودتای نافرجام مورد حمله واقع شد آنطور که انتظار می رفت از ما حمایت نکردند، اکنون نیز درصدد انتقام جویی با آنها نیستیم. 

اردوغان افزود: «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان تنها در یک تماس تلفنی نگرانی خود را نسبت به وقایع ترکیه ابراز داشت. 

رئیس جمهوری ترکیه همچنین با بیان اینکه اروپایی ها می توانستند نماینده ای به منظور بررسی اوضاع به ترکیه اعزام کنند که حتی آن را هم دریغ کردند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مجازات اعدام و انتقاد اروپایی آنها از این اقدام تصریح کرد: یکشنبه گذشته ۵ میلیون نفر در گردهمایی که در محله «ینی کاپی» واقع در استانبول برگزار کردیم، شرکت کردند. آنان همگی با شعارهایی خواستار بازگشت مجازات اعدام بودند. اگر پارلمان ترکیه مجازات اعدام را تصویب کند من هم آن را امضا و تائید می کنم. 

اردوغان همچنین نسبت به عدم لغو روادید شهروندان ترکیه به اروپا به آنها هشدار داد.

کد مطلب 3739666
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ش ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آدم پستی هستی اردوغان. خون مردم سوریه دامنت را خواهد گرفت هنوز زود است بعد از دو سال خواهی فهمید. واقعا مردم ترکیه نفهم هستند چطور به این حیوان اعتماد دارند
    • سید کریم ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      حقته!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها