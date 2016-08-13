اروپا از دولت ترکیه مقابل کودتا حمایت نکرد/ قصد انتقام نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ار تی ال آلمان با اشاره به کودتای نافرجام ترکیه اظهار داشت: عملکرد اروپا در قبال ترکیه جای انتقاد دارد، زیرا آنها در جریان کودتا حمایت لازم را از ما به عمل نیاوردند.

وی در ادامه با بیان اینکه اروپایی ها زمانی که دموکراسی ترکیه در کودتای نافرجام مورد حمله واقع شد آنطور که انتظار می رفت از ما حمایت نکردند، اکنون نیز درصدد انتقام جویی با آنها نیستیم.

اردوغان افزود: «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان تنها در یک تماس تلفنی نگرانی خود را نسبت به وقایع ترکیه ابراز داشت.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین با بیان اینکه اروپایی ها می توانستند نماینده ای به منظور بررسی اوضاع به ترکیه اعزام کنند که حتی آن را هم دریغ کردند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مجازات اعدام و انتقاد اروپایی آنها از این اقدام تصریح کرد: یکشنبه گذشته ۵ میلیون نفر در گردهمایی که در محله «ینی کاپی» واقع در استانبول برگزار کردیم، شرکت کردند. آنان همگی با شعارهایی خواستار بازگشت مجازات اعدام بودند. اگر پارلمان ترکیه مجازات اعدام را تصویب کند من هم آن را امضا و تائید می کنم.

اردوغان همچنین نسبت به عدم لغو روادید شهروندان ترکیه به اروپا به آنها هشدار داد.