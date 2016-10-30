  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

ترکیه ۱۰ هزار کارمند دولت را از کار برکنار کرد

ترکیه ۱۰ هزار کارمند دولت را از کار برکنار کرد

دولت آنکارا در تازه ترین اقدام خود برای سرکوب مخالفین دولت و عاملین کودتای ۱۵ جولای، ۱۰ هزار کارمند اداری را از کار برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آنکارا ۱۰ هزار کارمند دولتی را به ظن ارتباط با «فتح الله گولن» رهبر مخالفین دولت، از کار برکنار کرد.

طبق حکمی که ظاهرا اواخر دیروز شنبه در یکی از رسانه های وابسته به دولت منتشر شده است، هزاران نفر از اساتید دانشگاه، معلمین و کارمندان مراکز درمانی نیز در میان افراد برکنار شده به چشم می خورند.

ترکیه از زمان کودتای نافرجام ۱۵ جولای، ۳۷ هزار نفر را بازداشت و یکصد هزار نفر را از کار تعلیق کرده است.

دولت آنکارا این اقدام را در راستای مبارزه با طرفداران گولن که اتهام طراحی کودتا به وی نسبت داده می شود، ضروری توصیف می کند.

کد مطلب 3809950
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها