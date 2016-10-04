ترکیه ۱۲ هزار نیروی پلیس را به ظن ارتباط با «گولن» تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس ترکیه امروز سه شنبه از تعلیق ۱۲ هزار و ۸۰۱ نفر از نیروهای خود به ظن همدستی با جنبش «فتح الله گولن» رهبر مخالفین دولت آنکارا خبر داد.

این اقدام به دنبال تصمیم وزارت کشور ترکیه مبنی بر بازجویی از نیروی پلیس و تنها یک روز پس از تمدید حالت فوق العاده در ترکیه برای سه ماه متوالی انجام می گیرد.

در بیانیه ای که به همین منظور صادر شد، شمار روسای پلیسی که در جمع بالغ بر ۱۲ هزار نیروی تعلیقی حضور دارند، ۲۵۲۳ نفر اعلام شده است. گفتنی است که شمار کل نیروهای پلیس ترکیه حدود ۲۵۰ هزار نفر است.

از زمان کودتای ۱۵ جولای که به طرفداران گولن نسبت داده می شود، یکصد هزار نفر از پرسنل نظامی، اداری، قضائی و پلیس از سمت خود برکنار یا تعلیق شده اند و ۳۲ هزار نفر نیز به ظن ایفای نقش در کودتا بازداشت شده اند.

دولت آنکارا از زمان وقوع کودتا، بارها از آمریکا خواسته تا گولن را که ساکن ایالت «پنسیلوانیا» است، به ترکیه تحویل دهد حال آنکه واشنگتن می گوید تا زمانیکه مستنداتی مبنی بر دخالت گولن وجود نداشته باشد، با تصمیم ترکیه موافقت نخواهد کرد.