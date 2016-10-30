تعیین وظایف سه وزارتخانه ادغام شده/بررسی لایحه تعاون از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، طبق دستور کار هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغام‌شده تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.

همزمان با کوچک‌سازی دولت از سال ۹۰ و ادغام چندین وزارتخانه با یکدیگر، وزارتخانه‌های «تعاون» و «کار و امور اجتماعی» و «رفاه» نیز با یکدیگر ادغام و با عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد. بر این اساس، قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸ تیرماه ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۱ تیرماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید که به موجب این قانون، با ادغام سه وزارتخانه مذکور، تمام وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزرای آنها بود، به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می‌شود.

اما طبق دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس، لایحه اصلاح قانون تعاون نیز از امروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته؛ این در حالی است فعالان بخش تعاون به اصلاح قانون تعاون و مفاد لایحه فعلی انتقاد دارند و منتقدند بر اساس لایحه فعلی، استقلال بخش تعاون از بین خواهد رفت.