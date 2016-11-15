کاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در جلسات هفته آینده کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: لایحه فعلی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده محل مناقشه تعاونگران و این وزارتخانه شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این کمیسیون لایحه اصلاح بخش تعاون را به گونه‌ای رسیدگی می‌کند تا ضعف و قوت آن شناسایی شود چراکه فعالان بخش تعاون معتقدند لایحه فعلی ضمن اخلال در استقلال تعاونی‌ها، چالش‌هایی را متوجه این بخش می‌کند.

دلخوش ادامه داد: تمام تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس این است که نظر تعاونگران تامین شود و نتیجه بررسی لایحه در جلسات کمیسیون به گونه‌ای باشد که فعالان این بخش از منافع قانون بهره‌مند شوند.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح بخش تعاون باید با نظر و مشارکت فعالان این بخش تهیه می‌شد، افزود: ما با اصل اصلاح مخالفتی نداریم اما این اصلاح باید با تامین نظر تعاونگران و با هدف جبران خلأهای موجود باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تکلیف لایحه با وجود تصویب کلیات آن در کمیسیون‌های فرعی گفت: در رسیدگی طرح‌ها و لوایح هر چند نظرات کمیسیون‌های فرعی هم مهم است اما در نهایت نظر کمیسیون اصلی بر کمیسیون‌های فرعی غالب است.