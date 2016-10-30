فیلم/ شهرام مکری تیزر جشنواره فیلم کوتاه را به یاد کیارستمی ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مکری درخصوص ایده اولیه تیزر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران گفت: امسال همه جشنواره‌های ایران و جهان متأثر از درگذشت عباس کیارستمی هستند و همه جشنواره‌های داخلی به نوعی به عباس کیارستمی پرداختند. همان‌طور که این تأثیر در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز وجود دارد و پوستر جشنواره سی و سوم هم بر همین اساس طراحی شده است.

وی در بخشی دیگر توضیح داد: در جشنواره‌های جهانی نیز همه فستیوال‌ها چه در سال ۲۰۱۶ و چه ماه‌های نخست سال ۲۰۱۷ از این اتفاق تأثیر خواهند گرفت. به همین دلیل این ایده برای تیزر جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز مطرح شد.

تیزر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به کارگردانی شهرام مکری و با بازی بهزاد دورانی تولید شده است. از دیگر عوامل تولید این تیزر می توان به سینا کرمانی‌زاده فیلمبردار، سعید قطبی صداگذار و سیامک سلیمانی گوینده نریشن‌های تیزر اشاره کرد.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.