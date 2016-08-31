به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دزواره مدیر بخش بین الملل جشنواره سی و سوم درباره این بخش از جشنواره عنوان کرد: هیأت انتخاب پس از بازبینی ۳۶۶۸ فیلم رسیده از ۱۱۷ کشور جهان، یکصد فیلم را انتخاب کردند که از این تعداد، ۷۱ فیلم از ۳۴ کشور در بخش مسابقه بین الملل، ۱۲ فیلم از ۹ کشور در بخش مسابقه کشورهای آسیایی و ۱۷ فیلم از ۱۰ کشور در بخش غیررقابتی ویدئوآرت به نمایش در خواهند آمد.

به گفته وی، از میان کل فیلم های ارسال شده، فیلم های داستانی رتبه اول، فیلم های مستند رتبه دوم، فیلم‌های تجربی رتبه سوم و فیلم های انیمیشن رتبه چهارم را دارا هستند.

وی همچنین اظهار کرد: از کل تعداد فیلم های منتخب به ترتیب در بخش مسابقه بین‌الملل، فرانسه با ۱۰ فیلم، آلمان با ۹ فیلم، بلژیک با ۵ فیلم، اسپانیا با ۴ فیلم، برزیل، کانادا، هلند و آمریکا هر یک با ۳ فیلم، انگلستان، سوئد، سوئیس، ژاپن و ایتالیا هر کدام با ۲ فیلم، بلغارستان، چین، شیلی، قبرس، دانمارک، اکوادور، یونان، آرژانتین، ایرلند، اندونزی، کره، قرقیزستان، زلاندنو، لهستان، پرو، روسیه، ترکیه، اوروگوئه، ویتنام، بلاروس و اتریش هر یک با ۱ فیلم در بخش مسابقه کشورهای آسیایی، کره با ۳ فیلم، ترکیه با ۲ فیلم، ارمنستان، چین، هندوستان، ژاپن، قزاقستان، میانمار و لبنان هر کدام با ۱ فیلم و در بخش غیررقابتی ویدئوآرت، فنلاند با ۴ فیلم، آلمان و آمریکا هر یک با ۳ فیلم، چین، فرانسه، ژاپن، روسیه، اسپانیا، جمهوری اسلواکی و انگلستان هر کدام با یک فیلم در جشنواره سی و سوم حضور دارند.

کشورهای فرانسه، آلمان، ایران،آمریکا، انگلستان و نروژ بیشترین آمار آثار شرکت کننده در دوره قبلی جشنواره (دوره سی و دوم) را به خود اختصاص داده بودند.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان‌ماه سال‌جاری در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.