به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی گراوندی امروز یکشنبه در بازدید از پارک علم و فن آوری استان کرمانشاه که با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استان صورت گرفت، اظهار داشت: شتاب دهنده فناوری تیک کرمانشاه با نام اختصاری «tic» اولین شتاب دهنده غرب کشور است.

گراوندی افزود: این شتاب دهنده به کمک شرکت نیروی غرب راه اندازی شده و هدف ما این است که زیست گون فن آوری استان را طی ۱۲ سال گذشته تکمیل کند.

وی فعالیت شتاب دهنده را سرمایه گذاری ریسک پذیر عنوان و خاطر نشان کرد: در این روش افراد بر روی ایده‌ها و طرح‌های خود طی مدت ۶ ماه می‌توانند از فضای کاری و سرمایه گذاری مجموعه استفاده کنند.

گراوندی در ادامه اظهار داشت: ما بعنوان یک شرکت سرمایه گذار ریسک پذیر روی ایده‌هایی که احتمال دارد طی ۲ سال بعد به ثروت تبدیل شود سرمایه گذاری می کنیم.

مدیر عامل شتاب دهنده فناوری تیک کرمانشاه در پایان گفت: در استارتاپ‌ها به دنبال سرمایه گذارانی هستیم که بتوانند در این راه سرمایه گذاری کنند و همچنین از سرمایه گذاران خصوصی نیز جهت همکاری دعوت به عمل می‌آید.