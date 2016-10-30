مساعدت وزارت بهداشت در خصوص بیمه مکمل ایتام سادات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار "زهرا سادات نیری" مدیر عامل موسسه خیریه عترت فاطمه، به مشکلات درمانی ۵۰۰۰ نفر از ایتام تحت پوشش موسسه که عمدتا در روستاهای دور افتاده کشور زندگی می کنند، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مشکلات درمانی ایتام از سخت ترین مسائل زندگی در روستا ها و شهرهای کوچک کشور است و در حال حاضر پوشش بیمه ای مناسبی در این خصوص برای آنها وجود ندارد، درخواست ما به عنوان نماینده ایتام از وزارت بهداشت تامین بیمه مکمل فرزندان سادات عترت است.

نیری گفت: در صورتی که تمامی ایتام تحت حمایت موسسه دارای بیمه تکمیلی شوند، قسمتی از مشکلات آنها مرتفع خواهد شد، چراکه بخش عمده ای از نگرانی ها و هزینه های لاینحل این بخش از جامعه حل می شود.

وزیر بهداشت ضمن تائید و استقبال از مجموعه اقداماتی که در موسسه خیریه عترت فاطمی صورت می گیرد، در خصوص انجام بیمه تکمیلی این عزیزان قول مساعد دادند.

همچنین مقرر شد در رابطه با امور درمانی فرزندان موسسه با وزارت بهداشت تعاملات بیشتری صورت گیرد.