برتری ۵ امتیازی «کلینتون» علیرغم تحقیق «اف بی آی»

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین نظرسنجی «رویترز- ایپسوس» نشان می دهد که علیرغم اعلام خبر اف بی آی مبنی بر از سرگیری تحقیق پیرامون رایانامه های هیلاری کلینتون نامزد دموکرات رقابت ریاست جمهوری آمریکا، محبوبیت وی نزد افکار عمومی کاهش چندانی نداشته و وی همچنان از برتری پنج امتیازی نسبت به «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه خود برخوردار است.

این در حالی است که برخی دیگر از نظرسنجی ها، شیب افت محبوبیت کلینتون در نتیجه تحقیقات اف بی آی را بیشتر نشان داده و می گویند که اختلاف دو رقیب به ۲.۵ امتیاز رسیده است.

در عین حال، انتظار می رود که بر اساس عواملی چون تاریخچه رای دهی در آمریکا و میزان ثبت نام های انجام گرفته، حدود ۶۰ درصد از رای دهندگان واجد شرایط در رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا شرکت کنند.

این در حالی است که طبق نظرسنجی ها، فرقی نمی کند که میزان مشارکت مردم کم یا زیاد باشد چرا که در هر دو صورت، کلینتون بر رقیب جمهوریخواه خود برتری دارد. بر این اساس، اگر مشارکت مردم ۵۵ درصد باشد، این برتری پنج امتیاز و اگر ۷۰ درصد باشد، شش امتیاز خواهد بود.