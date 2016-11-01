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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۶

کلینتون هشدار داد؛

انگشت «ترامپ» روی دکمه آغاز جنگ هسته‌ای است

انگشت «ترامپ» روی دکمه آغاز جنگ هسته‌ای است

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به مردم این کشور هشدار داد که رقیب جمهوریخواه دمدمی مزاج است و اگر پیروز شود به تصمیمات خطرناکی از جمله آغاز جنگ هسته ای دست می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به واسطه بازگشایی پرونده رایانامه هایش از سوی «اف بی آی» روزهای پایانی این رقابت حساس را با التهاب سپری می کند، در تلاش برای دور کردن اذهان عمومی از این موضوع، به مردم در خصوص عواقب رفتار نسنجیده و غیر قابل پیش بینی «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه، هشدار داد.

کلینتون که در جمع مردم «اوهایو»- یکی از ایالت های کلیدی و سرنوست ساز انتخابات آمریکا- حضور داشت، گفت: دقت داشته باشید که انتخاب ترامپ به منزله قرار دادن کدهای تایید پرتاب سلاح های اتمی در اختیار وی است.

گفتنی است که ترامپ این روزها از تردیدی که به واسطه از سرگیری تحقیقات اف بی آی در بین مردم به وجود آمده، به نفع خود بهره برداری می کند.

در همین راستا، کلینتون با یادآوری رفتارهای عصبی و پاسخ های غیر شفاف ترامپ در زمینه مسائل امنیتی از وی چهره ای را ترسیم کرد که می تواند وقوع «آرماگدون» یا همان جنگ آخر الزمان را تسریع کند.

وی در این باره گفت: ترامپ را در حالی تصور کنید که بر مسند کاخ سفید تکیه زده و با بحران مواجه می شود. او را تصور کنید که همه ما را فقط به این خاطر که از دست کسی دلخور و عصبانی است، به ورطه جنگ بکشد. پس با این حساب امیدوارم وقتی که رای می دهید درباره عاقبت آن خوب فکر کنید.

اظهارات کلینتون در حالی مطرح شد که علیرغم آغاز مجدد تحقیقات اف بی آی پیرامون رایانامه های وی، نظرسنجی «ان بی سی» نشان می دهد که همچنان در سطح ملی با هشت پله اختلاف از ترامپ جمهوریخواه پیش است.

کد مطلب 3811821
مریم خرمایی

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