تقدیر از ۳۵ تجربه موفق در جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن‌های محیط زیستی، گردشگری پایدار و انجمن های دانشجویی گفت: هدف ما از برگزاری این جشنواره که به پیشنهاد رئیس سازمان برگزار شد این بود که این پیام را به تمام افرادی که در گوشه و کنار کشور برای حفظ محیط زیست و افزایش تاب آوری زیست بوم تلاش می کنند، برسانیم که شما دیده می شوید.

محمد درویش افزود: مجموعا ۱۰۹ تجربه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که خیلی بیش از انتظار ما بود. همه می گویند که ۸۹۱ سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور هست اما از این تعداد چند سازمان مردم نهاد فعالند.

درویش تصریح کرد: برخی معتقدند تنها ۱۰ درصد سازمان های مردم نهاد فعالند در حالی که ارسال این تعداد آثار به دبیرخانه نشان می دهد که سازمان های مردم نهاد بسیاری فعال هستند.

وی ادامه داد: ما این جشنواره را برگزار کردیم تا کارهای ارزشمندی که توسط سازمان های مردم نهاد اتفاق افتاده را معرفی کنیم. در صورتی می توانیم جریان کاهنده تخریب محیط زیست را داشته باشیم که مردم در حفاظت آن شریک باشند. از این رو این جشنواره برای شروع کار خوب بود.

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: پیش بینی می کردیم در بهترین حالت از ۱۰ تجربه موفق قدردانی کنیم اما به حدی تجربیات خوب به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت به ۳۵ تجربه برای تقدیر رسیدیم هر چند ۱۰۹ تجربه شایسته قدردانی هستند.

وی در پایان گفت: تلاش خواهیم کرد تا زمینه ای را فراهم کنیم که این تجربه های موفق در نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور بیابند.