سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ای که در حال تولید آن است و قرار است از ۱۵ آبان روی آنتن شبکه سه برود، گفت: برنامه «دو طرفه» کاری از گروه معارف شبکه سه است که من به اتفاق جواد بیک محمدی تهیه کنندگی آن را بر عهده دارم.

وی با اشاره به ساختار این برنامه توضیح داد: ما یک تحریریه و اتاق خبر داریم که در آن موضوعات مختلف را استنتاج کرده و گزارشگران ما به شهر تهران می روند و یک گزارش و مستند مرتبط با موضوع برنامه را ضبط می کنند. بعد از پخش این گزارش، کارشناس برنامه درباره آن گفتگو می کند.

عباسی اضافه کرد: در بعضی از برنامه ها جمعیتی در استودیوی برنامه حضور دارند و ما هر روز از هفته را به یک موضوع می پردازیم و عناوین مختلفی از جمله شنبه ها سبک زندگی، یکشنبه ها نوجوانانه، دوشنبه ها همسرانه که مرتبط با زوج های جوان است، سه شنبه ها مادرانه و چهارشنبه ها شهروندانه را داریم.

تهیه کننده برنامه «دو طرفه» یادآور شد: این برنامه ۵۲ قسمت خواهد بود و تا الان ۲۵ قسمت آن تولید شده همچنین قرار است بعد از پخش ۲۵ قسمت و زمانیکه برنامه مخاطبان خود را جذب کرد پنجشنبه ها هم یک برنامه زنده تعاملی با مخاطبان داشته باشیم که در آن سوالاتی که درباره موضوعات مختلف برنامه در طول هفته به دست ما رسیده توسط کارشناسان جواب داده شود. از مخاطبان هم می خواهیم که متناسب با سوژه ای که داریم عکس ها و فیلم های خود را برایمان ارسال کنند.

وی در پاسخ به اینکه این برنامه تا چه حد از تجربه «گلبرگ» که به دغدغه های مرتبط با ازدواج می پرداخت، کمک می گیرد، اظهار کرد: از آنجایی که بیک محمدی تهیه کننده «گلبرگ» است، این برنامه به روز شد و تغییر کرد و به «دو طرفه» تبدیل شد و قرار است ما مصداقی تر با چند کارشناس صحبت کنیم.

عباسی همچنین در واکنش به اجرای برنامه توسط دو زوج که کمتر در این حوزه تجربه دارند، توضیح داد: این برنامه کاملا پژوهش محور است. ما چهار مجری داریم که یک روز در میان یک زوج به برنامه می آیند. این برنامه فیلمنامه دارد و مجری ها صرفا از طرف خود حرفی نمی زنند بلکه مباحث به صورت هدایت شده پیش می رود.

تهیه کننده «ولی قولش نه» در پایان گفت: انتخاب مجری خانم و آقا برای این است که برنامه رویکردی «دو طرفه» داشته باشد. این برنامه ۶ ماه پیش‌تولید داشت و ما در اتاق که فکر میثم فکری مدیر گروه معارف شبکه سیما مسئولیت آن را بر عهده دارد درباره موضوعات و رویکردها بحث می کردیم. به طور مثال شنبه ها که بحث سبک زندگی را داریم در یکی از برنامه ها به اشتغال زنان می پردازیم. در این حوزه بررسی می کنیم که اشتغال برای عده ای یک ضرورت است مثل زنانی که سرپرست خانوار هستند و به این ترتیب این موضوع برای اقشار مختلف بررسی می شود و اینکه چه فرصت ها و تهدیدهایی اشتغال برای زنان دارد.

برنامه «دو طرفه» با تهیه کنندگی جواد بیک محمدی و سعید عباسی و سردبیری زهرا عنایتی از شنبه ۱۵ آبان ماه روی آنتن شبکه سه سیما می رود.