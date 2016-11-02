باد برای اراک نفس تنگی آورد/غلظت ذرات معلق هوا ۳برابر حدمجاز

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز سه شنبه یازدهم آبان ماه، ۱۴۹بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح روز چهارشنبه، ۱۲آبان ماه نیز، ۹۹میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که سه برابر حد استاندارد است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب بوده و شهر اراک در روز جاری با افزایش حدود سه برابری این شاخص آلودگی مواجه است

وی بیان کرد: شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۲ روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشته و در روز جاری نیز به سبب وزش تندباد و گرد و خاک، ذرات معلق در هوای این شهر افزایش یافته است.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: از مجموع ۸۲ روز آلوده سال جاری، هوای اراک طی ۷۸ روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و چهار روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.

وی افزود: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.

گفتنی است وزش باد و افزایش گرد و غبار از روز سه شنبه یازدهم آبان ماه استان مرکزی را فراگرفته و طی روز جاری، براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش استان به همین سبب، تعطیل اعلام شد.

طی روز گذشته سرعت باد در اراک به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید و هواشناسی استان در پیش بینی خود اعلام کرد این روند امروز نیز ادامه دارد و به ویژه در ساعات ظهر شدت وزش باد را شاهد خواهیم بود و سرعت باد ممکن است به ۸۰ کیلومتر بر ساعت هم برسد.