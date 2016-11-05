به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر «هزینه ۱۳۲ میلیارد تومانی ایرانیها برای بازی کلش آو کلنز» به عنوان جزئی از دادههای آماری گزارش مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال بنیاد ملی بازیهای رایانهای طی روزهای اخیر بازتاب قابل توجهی در رسانهها پیدا کرد.
گزارشی که برای اولین بار تصویری جامع و در عین حال تأملبرانگیز از کیفیت مواجهه و فراگیری یک بازی در ایران ارائه کرده است و قرار است در آینده شاهد نمونههای مشابه آن با محوریت دیگر بازیها باشیم.
سیدمحمد علی سید حسینی مدیر مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تهیه این سلسله گزارشها گفت: هر سال برخی از بازیهای دیجیتالی در پلتفرمهای مختلف، در میان بازیکنان از توجه ویژهای برخوردار و با فروش و بالایی هم روبرو میشوند. با توجه به بازتابهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتج از این بازیها در هر سال، یک گزارش در مورد این پدیدهها توسط دایرِک منتشر خواهد شد که به میزان همه گیر شدن و نفوذ آنها میپردازد.
سیدحسینی ادامه داد: برای سال جاری، این گزارش با تمرکز بر بازی Clash Of Clans منتشر شده و در سالهای آتی با توجه به اطلاعات موجود و اولویت تعیین شده توسط مرکز تحقیقات، بازیهای مدنظر انتخاب شده و در پیمایش ملی و کلانشهرها و همچنین در صورت نیاز با پیمایشهای آنلاین تکمیلی، به بررسی آنها در سطح کشور و کلانشهرها پرداخته خواهد شد.
بیشتر بازیکنان «کلش آو کلنز» از طریق دوستان با این بازی آشنا شدهاند
مدیر مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال با اشاره به گزارش آماری تهیه شده درباره بازی «کلش آو کلنز» که بخشهایی از آن پیشتر در خبرگزاری مهر منتشر شده بود، گفت: گزارش «کلش آو کلنز: منفور محبوب» در واقع نخستین گزارش آماری از گزارشهای سالانه پدیده سال است که نشان میدهد ۷ درصد از جمعیت کل ایران در سال ۹۴ کلش آو کلنز را بازی کرده اند.
بیشتر بازیکنان «کلش آو کلنز» دانش آموز هستند
وی درباره پراکندگی آماری علاقمندان به این بازی هم گفت: براساس آمار به دست آمده نوجوانان پسر مخاطبان اصلی این بازی هستند و جالب است بدانید تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج بیشترین بازیکنان کلش را تا به امروز داشتهاند.
سطح تحصیلات بیشتر بازیکنان «کلش آو کلنز» زیر دیپلم است
سیدحسینی با اشاره به اینکه «۳۰ درصد از بازیکنان کلش در ایران حداقل یکبار برای این بازی پرداخت کردهاند» تأکید کرد: ۸۵ درصد از این بازیکنان باور دارند که به این بازی عادت کردهاند.
متن کامل گزارش تهیه شده دایرک درباره بازی «کلش آو کلنز» را میتوانید اینجا دریافت کنید.
نظر شما