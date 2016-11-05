به گزارش خبرگزاری مهر، یک هفته پس از برگزاری کارگاه فیلمسازی آسان توسط آرش معیریان در دانشگاه صنعتی شریف، دومین کارگاه فیلمسازی جشنواره فیلم صنعتی با تدریس امیرشهاب رضویان کارگردان سینما و مدیر موسسه هیلاج فیلم در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

دومین کارگاه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی سه شنبه ۱۸ آبان‌ ماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ ویژه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در آمفی‌تئاتر دانشکده معماری این دانشگاه برگزار می شود.

هنرجویان پس از پایان کارگاه‌های فیلمسازی آسان با حضور در یک تور بازدید صنعتی به تولید اثر می‌پردازند و فیلم آن‌ها در دو بخش اصلی و دانشجویی جشنواره شرکت داده خواهد شد.

چهارمین جشنواره «فیلم و عکس فناوری و صنعتی» با هدف معرفی فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور در بخش‌های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی توسط جهاد دانشگاهی هنر با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دبیری مسعود نجفی برگزار می‌شود.

پنجم آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) است و این جشنواره دی‌ماه امسال با شعار «روایتی از فناوری و کسب و کار ایرانی» برگزار می‌شود.