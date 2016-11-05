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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

امیرشهاب رضویان کارگاه فیلمسازی آسان برگزار می‌کند

امیرشهاب رضویان کارگاه فیلمسازی آسان برگزار می‌کند

امیرشهاب رضویان برای برگزاری دومین کارگاه فیلمسازی جشنواره «فیلم و عکس فناوری و صنعتی» سه‌شنبه این هفته به دانشگاه علم و صنعت می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هفته پس از برگزاری کارگاه فیلمسازی آسان توسط آرش معیریان در دانشگاه صنعتی شریف، دومین کارگاه فیلمسازی جشنواره فیلم صنعتی با تدریس امیرشهاب رضویان کارگردان سینما و مدیر موسسه هیلاج فیلم در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

دومین کارگاه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی سه شنبه ۱۸ آبان‌ ماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ ویژه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در آمفی‌تئاتر دانشکده معماری این دانشگاه برگزار می شود.

هنرجویان پس از پایان کارگاه‌های فیلمسازی آسان با حضور در یک تور بازدید صنعتی به تولید اثر می‌پردازند و فیلم آن‌ها در دو بخش اصلی و دانشجویی جشنواره شرکت داده خواهد شد.

چهارمین جشنواره «فیلم و عکس فناوری و صنعتی» با هدف معرفی فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور در بخش‌های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی توسط جهاد دانشگاهی هنر با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دبیری مسعود نجفی برگزار می‌شود.

پنجم آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) است و این جشنواره دی‌ماه امسال با شعار «روایتی از فناوری و کسب و کار ایرانی» برگزار می‌شود.

کد مطلب 3815740

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