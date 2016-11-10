ترامپ: دیدار با «پال رایان» واقعاً «زیبا» بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پُست، پس از دیدار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا با «پال رایان» رئیس مجلس نمایندگان این کشور که ظاهراً به کاهش تنشها میان این دو جمهوریخواه انجامید، ترامپ و رایان برای نخستین بار از زمان آغاز رقابتهای انتخاباتی دوشادوش یکدیگر در برابر دوربینها ظاهر شدند.

در واقع،‌ دیدار روز پنج شنبه رؤسای دو قوه آمریکا پایان نمایشی بود که طی آن، روابط ترامپ- رایان به تیتر اخبار روز تبدیل شده بود: رایان در چندین مورد اظهارات ترامپ را محکوم کرد و هنگامی که ترامپ نامزدی خود از حزب جمهوریخواه را در ماه آوریل مسجل ساخت، از تأیید نامزدی وی برای رقابتهای انتخاباتی امتناع کرد و متذکر شد که خواهان حمایت از کسی است که «دارای استانداردهای موردنظر آنها [جمهوریخواهان] باشد».

ترامپ پس از دیدار روز پنج شنبه با رایان اظهار داشت که موضوعات مهاجرت،‌ مالیات و خدمات درمانی اولویتهای مشترک این دو جمهوریخواه هستند. وی گفت: «این دیدار واقعاً زیبا بود».

پال رایان نیز پس از دیدار با این هم حزبی خود گفت: «دونالد ترامپ یکی از چشمگیرترین پیروزیهایی را که ما تاکنون شاهدش بوده ایم رقم زد، و ما قصد داریم که این پیروزی را به پیشرفتی برای مردم آمریکا تبدیل کنیم. ما در حال بحث وگفتگو پیرامون راههایی هستیم که آمریکا را دوباره با عظمت می سازد».

لازم به ذکر است که این نشست به رهبران حزب جمهوریخواه آمریکا فرصتی می دهد تا از سیاستهای موردنظر ترامپ در صد روز نخست ریاست جمهوری وی آگاهی یابند.

پس از این دیدار،‌ ترامپ با «میچ مک کانل» رهبر حزب اکثریت مجلس سنا نیز دیدار کرد.

رئیس جمهور جدید آمریکا پس از دیدار با مک کانل در اظهاراتی کوتاه خطاب به خبرنگاران با تأکید ویژه بر موضوعات مهاجرت، اشتغال و خدمات درمانی گفت که مردم آمریکا از آنچه که دولت فدرال جمهوریخواه برای آنها انجام خواهد داد، «بسیار خشنود خواهند شد».