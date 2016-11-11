ترامپ از ملت ایران عذرخواهی کند/ بازی با ایران بازی با دم شیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به راهپیمایی باشکوه مردم در اربعین حسینی گفت: این راهپیمایی باشکوه نماد بیعت با دین و ارزش هاست، نماد بیعت مجدد با سالار شهیدان است.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران راهپیمایی اربعین را راهپیمایی عظیم جهان نامید و گفت: جهان چنین حضور ۲۰ میلیونی را به خود ندیده و نخواهد دید.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) دین و کعبه را نجات داد، گفت: امام حسین با یزیدی مبارزه کرد که کعبه را به منجنیق بست. ۱۲۴ روز در کنار کعبه بود، خود و عزیزانش رفتند تا آرمان کعبه بماند، کربلا بیشترین خدمت را به کعبه کرده و می کند لذا شبکه های دروغ پرداز دشمنان اراجیف نگویند.

آیت الله خاتمی با اشاره به آزادسازی موصل گفت: الحمدالله قدم به قدم شاهد پیروزی های چشمگیر برای فتح موصل هستیم، دنیا باید از ارتش عراق و بسیج عراق تشکر کند. اینها هستند که مردانه با داعش مبارزه می کنند.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران تاکید کرد: ایران، عراق و سوریه هستند که با داعش مبارزه می کنند نه آن ائتلاف دروغین که ضدداعش است. آن ائتلاف ادای مبارزه با داعش را درمی آورد، و الا خبری از مبارزه با داعش نیست و آن چه که هست همراهی با داعش است.

وی با بیان اینکه ارتش عراق قدرتمند است گفت: امیدواریم به همین زودی پیروزی این ارتش قدرتمند و فتح موصل به گوش جهانیان برسد چرا که توانش را دارند و نیاز به کمک هیچ جا ندارند. امریکای منافق و برخی کشورهای منطقه فرصت طلبی نکنند، نیروهایشان را ببرند نزدیک موصل و تا موصل فتح شد بگویند «حاجی انا شریک». این خبرها نیست، موصل جزو خاک عراق است و تا همیشه در این خاک باقی خواهند ماند.

آیت الله خاتمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسن طهرانی مقدم افزود: یاد و خاطره زائرانی که در مسیر کربلا حادثه دیدند را گرامی می داریم. اتوبوس این عزیزان واژگون شد و ۲۶ نفر به لقاءالله پیوستند و ۲۱ نفر مجروح شدند. بازماندگان عزیزان از دست رفته بدانند خود سید الشهدا به استقبال زائرانش خواهد آمد. برای درگذشتگان طلب غفران و علو درجات داریم. مطمئنم که مسئولان برای خدمت رسانی به این عزیزان زائر کوتاهی نخواهند کرد.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران همچنین در بخش دیگر از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به چهل و پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: من از این تریبون می خواهم برخی حرف های گفتنی در این رابطه را بگویم که دیگران هم بشنوند.

وی ادامه داد: سیاست نظام قبل از انتخابات سیاست بسیار معقول و منطقی بود؛ سیاست بی طرف بود. در این عرصه نظام می گفت همه آنها سر و ته یک کرباس و نوکر صهیونیست ها هستند. این موضع، موضع بسیار هوشمندانه ای بود، اما برخی متاسفانه جانبدارانه وارد صحنه شدند و برخی سایت ها و روزنامه ها حتی قبل از انتخابات به استقبال پیروزی بعضی از کاندیداها رفتند که نشد، اما بدانند که این موضع شان هوشمندانه نبود بهتر برای شما آن بود که با سیاست نظام همراهی می کردید.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه بعد از انتخابات نیز انصافا نظام موضع درستی در قبال انتخابات آمریکا گرفت گفت: ما در هیچ کشوری دخالت نمی کنیم، به مردم کشورها احترام می گذاریم و این سیاست دیروز و امروز ما نیست. ۳۷ سال است ما این سیاست را داریم و به همین دلیل است که می گویم هر فلسطینی یک رای، هر بحرینی و هر عربستانی یک رای و این است منطق ایران؛ اما آنان که صحبت از دموکراسی می کنند چنین منطقی ندارند، ببینید در سوریه چه می کنند. رئیس جمهور سوریه با ۷۰ درصد آرا رای آورده. اما در آمریکا کل شرکت کنندگان ۴۷ درصد بودند.

خطیب این هفته نمازجمعه تهران تاکید کرد: هم سیاست ایران قبل از انتخابات و هم سیاست ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک سیاست ستودنی بود.

وی با اشاره به اعتراف کاندیداها در زمان انتخابات ریاست جمهوری گفت: آنها با این اعترافات نشان دادند که آمریکا یک کشور ورشکسته است. آواز دهل از دور شنیدن برای بعضی ها خوش بود، اگر ما در این تریبون کمتر از آنچه را که گفتند می گفتیم، می گفتند اینها شعاری حرف می زنند.

وی افزود: کاندیدای سر کار آمده می گوید «ما ۲۰ تریلیون دلار بدهی داریم وضع مان خراب است، اگر به مرکز شهرها نگاه کنید ۴۵ درصد مردم فقیرند، شاهد افزایش قتل در شهرها بوده ایم و الان وضعیتی داریم که داخل شهرهای ما سیاه پوستان در جهنم زندگی می کنند. وقتی در خیابان راه می روید یک دفعه به شما شلیک می کنند. مگر اینجا یک کشور جنگ زده است؟ اگر ما منابع نفت داعش را از بین می بردیم داعش نمی توانست شکل بگیرد و اکنون داعش در ۳۰ کشور فعال است.»

امام جمعه مواقت تهران، ادامه داد: کاندیدای ناکام می گوید «مساله نژادی چالش بزرگ کشور ماست، سالانه ۳۳ هزار نفر در کشور ما بر اثر خشونت با اسلحه کشته می شوند.» عزیزان من اگر این ورشکستگی نیست پس ورشکستگی چیست؟ شما ورشکستگی را به چه تفسیر می کنید؟ بعد برخی در کشور نسخه می پیچند و می گویند حل مشکلات کشور در گرو سازش با آمریکاست. کشوری که خودش بحران زده است، بدبخت است می خواهد کشور دیگر را نجات دهد، هیهات، راه همان است که شما انتخاب کرده اید و آن مرگ بر آمریکاست.

وی با بیان اینکه مردم آمریکا از ماجراجویی های این کشور در جهان خسته شده اند، گفت: هر جا یک شلوغی است سر و کله آمریکا پیدا می شود. در اوکراین عده ای علیه دولت قانونی تظاهرات می کنند، یک مرتبه از آن طرف دنیا معاون رئیس جمهور آمریکا می آید در راهپیمایی ها شرکت می کند. مردم مالیات می دهند و مالیات آنها خرج آدم کشی در یمن، سوریه، عراق و جاهای دیگر می شود. همین کاندیدای روی کار آمده می‌گوید «کشور ما جاده های جدید، پل‌ها، بیمارستان ها، مدارس و ... جدید نیاز دارد اما پول آن را ندارد، پس مالیات شما مردم آمریکا کجا می رود؟» می رود خرج آدم کشی در این کشورها می شود.

آیت الله خاتمی خطاب به ترامپ گفت: می‌خواهم یک نصیحتی به رئیس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا داشته باشم و به او بگویم اگر راه شما همان راه پیشینیان تان باشد مطمئن باشید سرانجام شما، سرانجام همان ها خواهد بود. پیشینیان شما چند ویژگی داشتند، شما اشتباهات پیشینیان تان را نکنید.

وی در ادامه با اشاره به خطاهای سردمداران سابق آمریکایی گفت: آنان مغرور بودند و دنیا را یک ده می دیدند و خودشان را کدخدای جهان قلمداد می کردند. دروغگو بودند، اوباما وقتی سر کار آمد گفت من مداخلات نظامی آمریکا را متوقف می کنم، زندان گوانتانامو را می بندم. اما مانند گذشتگان عمل کردند. پرونده شان در ایران آنقدر سیاه است که نگو و نپرس. از ۲۸ مرداد ۳۲ تا کنون چه ها که نکردند. تقویت رژیم سیاه و جلاد پهلوی بعد از پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی، حمایت از منافقین. هر چه از دست شان برآمد علیه نظام جمهوری اسلامی انجام دادند.

امام جمعه مواقت تهران، افزود: در جهان اسلام چه جنایت ها که نکردند. ۱۹ ماه است از جنگ یمن می گذرد اتاق جنگ یمن در دست آمریکایی هاست این اسمش چیست؟ اسمش خوی استکباری است؟ رئیس جمهور تازه به دوران رسیده اگر بخواهد مانند آنان عمل کند بداند در همان ماه ها و سال اول از چشم مردم خواهد افتاد و منفور آنها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مناظرات اینها در اهانت به ملت ایران سنگ تمام گذاشتند. ما توجه داریم که بازی های انتخاباتی است و می خواهند رای بیاورند. کاندیدای روی کار آمده اگر بخواهد همان حال و هوا را داشته باشد بداند این ملت، ملتی است که روسای جمهور سابق شما را خسته کرده اند، شما هم اگر بخواهید آن دیوانگی ها را داشته باشید قطعا این ملت جواب شما را خواهد داد. آمدی در مناظرات و گفتی ملت ایران تروریست هستند، خجالت نکشیدی اگر یک جو مردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذرخواهی کنی، این ملت، ملت عزیز و شجاع است حواست باشد بازی با ایران بازی با دم شیر است.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: به کاندیدای تازه به دوران رسیده می گویم و امیدوارم از طریق امواج به گوش او برسد که ایران اسلامی یک منش دارد و یک شعار، منشش مقاومت تا آخرین نفس و تا آخرین نفر است و شعارش هم شعار حسین است هیهات من الذله و امیدوارم ملت ایران را بشناسد و به بیراهه نرود.