اظهارت ربیعی درباره اصلاح قوانین«کار»و«تعاون»/انتقاد به یک ادغام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در دیدار با تشکل‌های کارگری در پاسخ به انتقادات تشکل های کارگری و کارفرمایی مبنی بر تدوین قانون کار بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی ظهار کرد: امروز در شورای عالی کار کشور هیچ تصمیمی بدون نظر شرکای اجتماعی قانون کار یعنی کارفرمایان و کارگران اخذ نمی کنیم .

ربیعی با بیان اینکه در هیات امنای تامین اجتماعی کشور، نماینده کانون کارفرمایان نیز حضور دارد، خاطرنشان کرد: معتقدیم جامعه‌ای که در آن صداهای مردم و مستضعفین شنیده نشود، سقوط می کند. صدای افراد ضعیف جامعه کمتر به گوش می‌رسد و این افراد صدای بلندی ندارند و ما وظیفه داریم که گوش‌هایمان را برای مستضعفین تیزتر کنیم.

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان این‌که در سال گذشته ۲۰ درصد به حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان کشوری افزوده شد، ادامه داد: در سال اول مسئولیتم در وزارتخانه حداقل مستمری بازنشستگان ۲۵ درصد، در سال دوم ۱۷ درصد و در سال سوم ۱۴ درصد افزایش و در سال ۹۲ نیز ۲۵ درصد افزایش داشت و امسال در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی می‌شود که حداقل‌های دستمزد را افزایش دهیم؛ ما سعی کردیم یکی از سیاست های دولت پیشی دادن افزایش دستمزد به نرخ تورم باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم عنوان کرد: در سال اولی که روی کار آمدم، حداقل حقوق کارگران ۲۵ درصد و با احتساب مسکن و غیره عملا ۳۱ درصد افزایش یافت. همچنین در سال دوم نیز حداقل دستمزد کارگران عملا ۲۱ درصد و سال سوم نیز ۱۴ درصد افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی قطع نخواهد شد، به افزایش بیمه عمر در دولت یازدهم اشاره و تصریح کرد: ان‌شاءلله این تدابیر سال‌ها تداوم یابد تا بتوانیم فاصله‌هایی را که کارگران و بازنشستگان از حداقل ها دارند، کم کنیم.

ربیعی که در جمع تشکل های کارگری خوزستان سخن می گفت افزود: وزارت تعاون موضوع صادرات و حمایت از صادرات به ویژه صادرات خوزستان را دنبال و پیگیری می‌کند. همچنین در خصوص تعاونی‌های مرزنشینان به علت مبارزه با قاچاق کالا سیاست‌هایی اعمال شد که من با این سیاست‌ها مخالفت کرده و در این زمینه نامه مکتوب ارسال کردم و پیگیر هستیم که بتوانیم حق مرزنشینان را بگیریم.

هیچ اصراری به لایحه فعلی اصلاح بخش تعاون نداریم

وی در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون که هم اکنون تقدیم مجلس شده است، گفت: دولت باید دید حمایت‌گرایانه نسبت به بخش تعاون داشته باشد و از این بخش حمایت کند. من اصراری بر لایحه فعلی نداریم و از آنچه که عقل جمعی مدنظر دارند، دفاع می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه من وزیر تولید کار، کارآفرینان و بیکاران هستم، گفت: باید شرایطی ایجاد کنم که هم بیکاران جذب بازار کار شوند و هم کارفرمای بی جان به زمین نخورد و هم تولید به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با بیان این‌که دولت یازدهم از فردی که آجر روی آجر می‌گذارد تا فردی که زیر سقف کار می کند احترام می گذارد، گفت: ما باید در وزارت تعاون به صورتی عمل کنیم که تولید در دوران رکود زمین نخورد و نیروی کار تامین و شرایط اشتغال بیکاران فراهم شود. مدیریت کردن به این سبک و سیاق سخت است و باید بتوانیم هر طور شده به جلو حرکت کنیم.

جلوگیری از ریزش بیش از ۲۰۰ هزار نیروی شاغل

وی یکی از استراتژی های وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی را تثبیت نیروی کار در صنایع و واحدها و کارخانجات رو به تعطیلی دانست و گفت: حتما در واحدها و کارخانه‌ها و صنایعی که رو به تعطیلی هستند برنامه ریزی و مداخله خواهیم کرد. در سال ۹۴ دولت از ریزش بیش از ۲۰۰ هزار نیروی شاغل جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که مصادف با ریزش نیروی شاغل بود و کارخانه ها رو به تعطیلی بودند و اکنون یکی از کارهایی که دنبال می‌کنیم تثبیت نیروی شاغل است و قطعا در این زمینه تلاش خواهیم کرد.

وی با اشاره به ابراز نگرانی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان نسبت به اصلاحیه قانون کار که هم اکنون در مجلس است، گفت: لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت دهم به مجلس رفت و دولت اصلاحیه‌ای را به مجلس نفرستاد و اگر تمام تشکل‌های کارگری به این اجماع ونتیجه برسند که لایحه به دولت باز گردد ما از موضوع عودت لایحه اصلاحی قانون کار دفاع می کنیم .

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با نظام سلامت عادلانه نیست

وی در ارتباط با موضوع ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با نظام بیمه سلامت گفت: دولت به هیچ عنوان ادغام این بیمه ها را در لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال نکرد. تجمیع این بیمه ها نظر عده ای در مجلس بود اما در این زمینه نگران نباشید زیرا با شرایط کنونی این موضوع امکان پذیر نیست و ادغام بخش درمان بیمه تامین اجتماعی با نظام سلامت عادلانه نیست.

وی ادامه داد: اگر این بیمه ها تجمیع شوند، ممکن است دولت مانند بسیاری از بخش ها پول کارگران را با تاخیر پرداخت کند؛ در صورتی که ما چنین اجازه ای نداریم .

وی طرح تحول سلامت را پروژه بزرگ اجتماعی دولت عنوان و تصریح کرد: دولت باتمام توان برای پیروزی این طرح کمک می کند و ان‌شاءالله از هشت هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه تصویب شد ۲ هزار میلیارد تومان در همین هفته نقد می شود و ما تا حدودی در این طرح به جلو می‌رویم.

ربیعی گفت: نمایندگان باید در برنامه ششم توسعه ترتیبی بدهند که منابع پایدار به سمت ما حرکت کند و ما از تجمیع منابع دولتی حمایت می کنیم .

وی با بیان اینکه سعی کردیم بیمارستان‌های جدیدی تاسیس می‌کنیم که از نوع میلاد باشد، خاطرنشان کرد: اکنون چهار بیمارستان میلاد داریم و یک بیمارستان نیز در خوزستان در حال ساخت داریم. فکر می کنم حوزه درمان خوزستان با برنامه ریزی‌هایی که شد در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد و در برخی استان‌ها در سه سال اخیر به اندازه ۳۰ سال تخت بیمارستانی اضافه کردیم.

وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت کشور در کنار آرامش جامعه محقق می شود، گفت: دولت به دنبال آرامش برای مردم و حرکت با آرامش و به دور از تنش است. بسیاری انتقاد می کنند که چرا دولت پاسخ نمی دهد؟ در پاسخ باید گفت که ما می خواهیم در فضایی آرام کار کنیم و مردم خودشان باید قضاوت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما تمام تلاش‌مان را کردیم که تورم جامعه را کاهش دهیم و نرخ ارز را جهت قابل پیش بینی کردن اقتصاد، ثابت نگه داریم و کارمزد را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به این معنی است که مردم جامعه کمتر فقیر می شوند، گفت: امروز نرخ تورم هشت درصدی را در کشور دنبال می کنیم که این نرخ با نرخ تورم ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته، فاصله بسیار زیادی دارد اما با این وضعیت هم کارهای زیادی جهت افزایش خرید قدرت مردم داریم. مبارزه با فقر و کاهش فقر مهمترین استراتژی ما است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد:اکنون کارگران خوزستان از پوشش بیمه برخوردار هستند. ما تعداد زیادی از کودکان بازمانده از تحصیل را به تحصیل بازگرداندیم و برای مناطق مرزی یک وعده غذای گرم تهیه می کنیم و این‌ها همه کارهای بی سر و صدای دولت هستند.

وی عنوان کرد: فقر در زیر شعارهای بی محتوا محو نخواهد شد بلکه فقر با عقلانیت، دلسوزی و سختکوشی حل می شود. حل مشکل فقر با درک درست از واقعیات و برنامه ریزی صحیح انجام پذیر است و سردادن شعارهای بزرگ و اقدامات غیر کارشناسی باعث نابرابری در میان مناطق می‌شود.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

ربیعی خاطرنشان کرد: ما برای مساله کاهش فقر برنامه‌ریزی کردیم که ان‌شاءالله اجرا می شود. در دولت یازدهم نرخ مشارکت افزایش یافت و مردم بیشتر از گذشته امید به کار پیدا کردند که به تبع آن باعث افزایش نرخ بیکاری شد زیرا نرخ بیکاری بر اساس تعداد افراد جویای کار محاسبه می شود و ما خرسند هستیم که نرخ مشارکت درصد افزایش داشته است.

امروز نیروی کار ما انتظار شغلی بالایی دارند

ربیعی با بیان اینکه با احتساب ۲۵ روز کاری و ۸ ساعت کاری در هر دقیقه ۵ نفر وارد بازار کار می شوند، گفت: درصد بالایی از این افراد تحصیلکرده هستند و ۲۵ درصد از افرادی که شغل‌شان را از دست دادند، آن شغل انتظار شغلی آنها را برآورده نمی کرد. یعنی امروز نیروی کار ما انتظار شغلی بالایی دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین برخی ریزش نیروها به علت عدم ادامه کار توسط کارفرما و عدم تمایل به شغل و کاهش انگیزه آن شاغلان بود و بنابراین وظیفه داریم که برای این گونه افراد اشتغال زایی کنیم. بنابراین به نوعی با تغییر ذائقه نیروی کار مواجه شدیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار کرد: دولت ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرد اما این حجم اشتغالزایی دیده نشد. اگر در شرایط سال‌های قبل بودیم، حتما این اشتغالزایی دیده می شد اما ایجاد اشتغال برای ۷۰۰ هزار نفر کار ارزشمندی است.

تثبیت شغل و اشتغالزایی با طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

ربیعی با اشاره به طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان بیان کرد: با این طرح هم تثبیت شغل و هم اشتغالزایی جدید خواهیم داشت. در بخش های پتروشیمی و فولاد خوزستان نیز اشتغالزایی‌هایی ایجاد خواهد شد اما تمام این اشتغالزایی ها باز هم کافی نیست.

وی ادامه داد: هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در پالایشگاه‌های خوزستان ۱۲ میلیارد تومان است و ما ان‌شاءالله برنامه اشتغال ضد فقر را دنبال خواهیم کرد و سند توسعه اشتغال استان را تصویب خواهیم کرد.

به دنبال افزایش ظرفیت های اشتغال هستیم

ربیعی با بیان اینکه ما به دنبال افزایش ظرفیت های اشتغال هستیم، خطاب به تشکل های کارگری و کارفرمایی و پیمانکاران گفت: ما نیاز به کار مشترک داریم و دولت بدون شما نمی تواند کاری کند. امروز نیاز به اجماع بزرگ برای حل مسائل بزرگ ایران وجود دارد و باید در کنار هم برای حل مسائل دولت و ملت دست به دست هم دهیم.