ارتباط بین یبوست و بیماری کلیوی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز علوم پزشکی دانشگاه تنسی در مطالعات خود دریافته اند که پیشگیری یا درمان مشکلات کلیوی با کنترل یبوست امکان پذیر است.

این محققان گزارشات پزشکی ۳.۵ میلیون کهنه سرباز آمریکایی دارای عملکرد عادی کلیه را مورد مطالعه قرار دادند. این افراد از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ تحت نظر بودند و وضعیت شان تا سال ۲۰۱۳ پیگیری می شد.

افراد مبتلا به یبوست ۱۳ درصد بیشتر از بیماران فاقد یبوست مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و ۹ درصد بیشتر دچار نارسایی کلیوی شدند. این ریسک حتی برای افراد مبتلا به یبوست حادتر، بالاتر هم بود.

با این حال محققان معتقدند این مطالعه اثبات نمی کند که یبوست موجب بیماری کلیوی یا نارسایی کلیه می شود.

دکتر کسابا کووسدی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما بر ارتباط احتمالی بین روده و کلیه ها تاکید دارد و دیدگاه های بیشتری در مورد علل احتمالی بیماری کلیه ارائه می کند.»

به گفته محققان، بیماران مبتلا به یبوست باید از لحاظ عملکرد کلیه ها هم تحت نظر دقیق باشند.

کووسدی اذعان می دارد در صورتیکه تحقیقات بیشتر نشان دهد یبوست موجب بیماری کلیه می شود، درمان آن از طریق تغییر سبک زندگی یا استفاده از پروبیوتیک ها می تواند به سلامت کلیه بیماران کمک کند.