به گزارش خبرنگار مهر، در این سال ها مجموعه‌های نمایشی بسیاری در حوزه کارهای معمایی و پلیسی در سازمان صداوسیما ساخته شده است که بعضی از آنها به آثار موفق و ماندگاری تبدیل شده اند و بعضی هم از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده اند.

گاهی بعضی از فیلمنامه نویسان و کارگردانان در واکنش به آثار پلیسی که با کیفیت پایینی ساخته می شوند از دخالت های نیروی انتظامی سخن می گویند که باعث این کاهش کیفیت شده است. سردار منتظرالمهدی در این گفتگو درباره رویکردهای نیروی انتظامی در فیلمنامه ها، چارچوب ها و امکاناتی که در اختیار سازندگان قرار می گیرد، توضیح داد.

سردار سعید منتظرالمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آنچه که با نام دخالت در روند نگارش و تولید فیلمنامه های پلیسی نامیده می شود، گفت: این سخن کاملا غیرحرفه ای است زیرا حوزه ماموریت پلیس را بیش از هر کسی خود پلیس می شناسد و ما لازم است در این زمینه مشاوره‌هایی بدهیم.

بعضی می خواهند براساس سریال خارجی اثری بسازند

رییس هیات مدیره موسسه «ناجی هنر» که تولید سریال‌های پلیسی را در کارنامه دارد، ادامه داد: متاسفانه بعضی از این دوستان می خواهند تولیدات خود را براساس ذهنیت هایی که دارند و یا براساس بعضی از آثار خارجی بسازند و همان ذهنیت را پیاده کنند. به طور مثال می خواهند برخی فیلمسازان می خواهند وقتی یک فیلم یا سریال پلیسی می سازند مامور کلانتری یک همکار در کلانتری داشته باشد که عاشق هم شوند که به زعم ما بدین ترتیب داستان از مبنا و اهداف اصلی خارج می شود.

سردار منتظرالمهدی با اشاره به ارتباط انسانی و داستان های اکشن در فیلم و سریال های پلیسی اظهار کرد: ارتباطات انسانی در کانال اصلی خود اشکالی ندارد ولی نگاه سازندگان گاهی غیرحرفه ای است. به هر حال باید این را در نظر گرفت که ما پلیس ایران هستیم و این ساختار را نمی توان با بسیاری از کشورهای دیگر مقایسه کرد.

هیچ دخالتی در درام صورت نمی‌گیرد

سخنگوی ناجا ادامه داد: بحث درام در کار کاملا با فیلمنامه نویس و کارگردان و دکوپاژ مورد نظر وی مرتبط است و هیچ دخالتی هم از سوی ما در این زمینه صورت نمی گیرد. اتفاقا همه امکانات لازم فراهم می شود درحالیکه در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که بدون هزینه همه امکانات لازم پلیسی حتی برای یک فیلم تلویزیونی در اختیار سازندگان قرار بگیرد. با این حال در حوزه کار انتظامی باید از متخصص این حوزه بهره گرفته شود و اتفاقا کارگردانان هم معمولا این نکته را رعایت می کنند. شما می بینید که هم استقبال خوبی صورت می گیرد و هم تهیه کنندگان و کارگردانان عزیز که مدتی است با ما همکاری دارند و سریال های ماندگاری هم خلق کرده اند در کمال آرامش مشغول به کار می شوند. غیر از آنها هم افراد زیادی را در صف داریم که می خواهند در این زمینه فیلم و سریال بسازند و ما کمی با محدودیت رو به رو هستیم.

فکر می کنند باید یک نفر در سریال تیربار به دست بگیرد

سردار منتظرالمهدی درباره امکاناتی که برای سازندگان فراهم می شود، اظهار کرد: در کجا می بینید که برای یک فیلم تلویزیونی هلی کوپتر در اختیار سازندگان قرار داده شود. چندی پیش سریال «گشت ویژه» به کارگردانی مهدی رحمانی از شبکه یک پخش شد و اتفاقا صحنه های اکشن خارق العاده ای در آن وجود داشت ولی گاهی دوستان فکر می کنند حتما باید یک گرینوف و یا تیربار در خیابان به دست بگیرند و یکدیگر را بکشند که ما چنین اجازه ای نمی دهیم چراکه احساس امنیت روانی را در جامعه از بین می برد.

وی در پایان بیان کرد: شما می‌بینید که در بعضی از سریال ها با کمترین استفاده از سلاح، کارهای اکشن توسط بدلکارها و خود پلیس انجام می شود. با این حال یک بار دیگر تاکید می کنم که جنس کار ما با مردم است و ما مافیایی نداریم که با ما دشمن باشد و بخواهیم به تصویر بکشیم بنابراین ما هم باید از ساز و کارهای روان تر استفاده کنیم و همه نوع امکاناتی در این راستا تدارک دیده شده است.