خشونت علیه اقلیتهای آمریکا به ویژه مسلمانان رکورد شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، همزمان با انتشار گزارش پلیس فدرال آمریکا «اف بی آی» مبنی بر افزایش خشونت نسبت به اقلیت های نژادی و مذهبی به ویژه مسلمانان در یک سال گذشته، مرکز مانیتورینگ SPLC نیز از افزایش بی سابقه ارعاب و سوء استفاده از اقلیت ها در یک هفته ای که از انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهوری آمریکا می گذرد، خبر داد.

این گروه مانیتورینگ که نام کامل آن «مرکز حقوقی فقر جنوبی» است، بسیاری از حملات نژادپرستانه در یک هفته اخیر را که مجموع تعداد آنها به ۴۳۷ مورد می رسد، به طرفداران ترامپ نسبت می دهد.

این گروه همچنین از تصمیم ترامپ به انتصاب «استفان بانون» به عنوان مشاور ارشد خود انتقاد کرد. بانون مدیر سابق سایت خبری محافظه کار «بریت بارت» است که به نژاد پرستی معروف است.

گفتنی است که اف بی آی نیز در تازه ترین گزارش خود از افزایش ۶۷ درصدی خشونت و تعصب نسبت به مسلمانان ساکن آمریکا در یک سال گذشته خبر داد.

در طول سال ۲۰۱۵ میلادی، تعداد پنج هزار و ۸۵۰ مورد شکایت مبنی بر بدرفتاری نسبت به اقلیت ها گزارش شده است که ۵۷ درصد از آنها انگیزه های نژادی و قومی و ۲۰ درصد نیز مبنای مذهبی داشته اند.

شمار حملاتی که مبنای جنسیتی داشته اند نیز یک هزار و ۵۳ مورد گزارش می شود.

از مجموع کل حملات انجام شده، تعداد ۲۵۷ مورد علیه مسلمانان اعمال شده حال آنکه این رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۱۵۷ مورد بوده است و سیر صعودی آن نشان از افزایش بی سابقه نامهربانی نسبت به جمعیت مسلمان آمریکا دارد.

از سال ۲۰۰۱ میلادی با تعداد ۴۸۱ مورد گزارش بد رفتاری با مسلمانان، این دومین بار است که حس اسلام هراسی در جامعه آمریکا تا به این اندازه افزایش یافته است.

این در حالی است که شورای روابط اسلامی آمریکا، افزایش این رقم را بی ارتباط با تبلیغات ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نمی بیند و حتی پیش بینی می کند که این رقم حتی در سال جاری میلادی با توجه به شعار ترامپ مبنی بر محدودیت مهاجرپذیری از کشورهای مسلمانی که به ادعای وی تمایلات افراط گرایانه و تروریستی دارند، رو به افزایش خواهد گذاشت.