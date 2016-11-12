آزار مسلمانان و سیاه پوستان در فضای مجازی توسط حامیان ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشبل، در تازه ترین آزارهای رخ داده از این دست در اینترنت، تعدادی از دانشجویان سیاه پوست تازه وارد دانشگاه پنسیلوانیا به شکلی ناخواسته به یک گروه گپ موبایلی اضافه شدند که حاوی صدها پیام توهین آمیز به آنان بود.

این دانشجویان در پیام های یاد شده، برده هایی احمق خطاب شده بودند و از زجرکش کردن آنها استقبال شده بود. پیام های یاد شده از طریق برنامه گپ موبایلی GroupMe برای این افراد ارسال شده و بر اساس بررسی های انجام شده، مالک حساب کاربری اصلی طراح این پیام ها که خود را Mudmen نامیده، فردی در اوکلاهاما است.

این فرد و حامیان وی با اسامی همچون Daddy Trump (پدر ترامپ) پیام هایی را برای ابراز علاقه به ترامپ نیز ارسال کرده اند. در یکی از این پیام ها که بر روی کلاهی قرمز درج شده آزار و اذیت جنسی سیاه پوستان مجاز دانسته شده است.

به دنبال تداوم این مزاحمت ها کارکنان و دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا از پلیس و نیروهای امنیتی خواستند تا به موضوع رسیدگی کنند، اما هنوز عاملان این مزاحمت های مجازی شناسایی نشده اند.

دانشجویان از آن بیم دارند که عامل این مزاحمت ها ارتباطاتی با مدیریت دانشگاه پنسیلوانیا داشته باشد. زیرا وی به فهرست شماره های همراه دانشجویان سیاه پوست دسترسی داشته و این اطلاعات تنها در اختیار خود دانشگاه است.

علاوه بر سیاه پوستان، مسلمانان آمریکا و به خصوص زنان بی پناه نیز هدف حملات وحشیانه حامیان ترامپ قرار گرفته اند. در چهارشنبه گذشته مهاجمانی ناشناس با حمله به یک زن مسلمان در دانشگاه کالیفرنیا در ایالت سن خوزه این کشور روسری وی را به دور گردنش فشار دادند و سپس او را بر زمین انداختند.

در همین روز از یک زن مسلمان در دانشگاه سن دیه گو آمریکا دزدی شد و مهاجمان که یک سفیدپوست و یک لاتین تبار بودند وی را مورد آزار و اذیت قرار دادند. آنان در زمان سرقت کیف پول، کوله پشتی و کلید ماشین وی در مورد ترامپ و مسلمانان صحبت کردند و خودروی این زن را هم دزدیدند.

مسلمانان و سیاه پوستان در واکنش به این اقدامات اعتراضات مسالمت آمیزی را در دانشگاه ها و اماکن عمومی سازماندهی کرده اند و برخی از آنها با ارسال مطالبی در شبکه های اجتماعی تصریح کرده اند، علیرغم خشونت و تعصب ترامپ و حامیانش آنها را می بخشند.

علیرغم سخاوتمندی و برخورد مسالمت آمیز مسلمانان ترامپ بر تداوم رفتارهای نژادپرستانه خود اصرار دارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، وی روز پنج شنبه خواستار ثبت نام از مسلمانان این کشور در ثبت اطلاعات آنها در پایگاه های داده خاص شده است. امری که یادآور رفتار حکومت نازی هیتلر با یهودیان در ایام جنگ دوم جهانی است. وی علت این مساله را مدیریت امور دانست، زیرا آمریکا به ادعای او هیچ مدیریتی ندارد. پس از آنکه خبرنگاران از ترامپ پرسیدند تفاوت این رفتار با وادار کردن یهودیان در آلمان نازی برای ثبت اسامیشان چیست؟ وی گفت: شما به من بگویید و پاسخ بیشتری به سوال مذکور نداد.