حضور موسسه فرهنگی خیبر با ۸ اثر در نخستین جشنواره مردمی بازی عمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره بازی‌ عمار، مهدی شاهوردی مدیر محتوای قاصدک موسسه فرهنگی خیبر در مورد محصولات و تولیدات این موسسه و آثار ارسال شده به نخستین جشنواره بازی عمار، گفت: ما برندی به نام «قاصدک» داریم که نوشت افزارهای ایرانی ـ اسلامی دارد؛ این نوشت افزار دارای دو شخصیت دختر به نام‌های «ثنا و ثمین» و یک شخصیت پسر به نام «سینا جستجو» است.

وی افزود: موسسه فرهنگی خیبر ۸ بازی رایانه‌ای به‌صورت ۴ بازی برای پسران و ۴ بازی برای دختران را برای حضور در نخستین جشنواره بازی عمار درنظر گرفته است.

مدیر محتوای قاصدک ادامه داد: نخستین بازی «جورچین»، دومین بازی «اختلاف تصاویر»، بازی سوم «کارت حافظه» و آخرین و چهارمین بازی نیز «مسیریابی» نام دارد.

شاهوردی خاطرنشان کرد: این ۴ بازی در دو نسخه اندروئید و رایانه ای تهیه و تولید شده و برای حضور در نخستین جشنواره بازی عمار به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی اضافه کرد: به علت اینکه کار ما باسازی شخصیت‌های ایرانی و اسلامی است این بازی‌ها و شخصیت های آن مروج سبک زندگی ایرانی و اسلامی هستند به عبارت دیگر ما در این بازی‌ها به صورت غیرمستقیم به دنبال ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی هستیم.

مدیر محتوای قاصدک یادآور شد: بازی‌های طراحی شده توسط ما، یک سری بازی‌های ساده است که برای مخاطبان خردسال و کودک درنظر گرفته ایم تا در در زمانی که بچه‌ها مشغول این بازی‌ها هستند با اهداف ما که همان تبلیغ و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی است بیش از پیش آشنا شوند.

شاهوردی متذکر شد: جشنواره عمار برنامه ای ارزشی بوده و در حوزه ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی فعالیت می کند و به همین دلایل برای ما بسیار مهم است در آن شرکت کنیم.

وی در مورد وضعیت استقبال از بازی های ایرانی در کشور تصریح کرد: این وضعیت نسبت به زمان گذشته خیلی بهتر شده و شاهد هستیم بازی‌های ایرانی به خوبی در سطح کشور و در میان کودکان جا افتاده است.

مدیر محتوای قاصدک ادامه داد: البته این وضعیت جای کار بهتری دارد و باید در این حوزه بسیار بیشتر از گذشته کار کنیم زیرا درحال حاضر بعد از چند سال که شاهد فعالیت شرکت های ایرانی هستیم می بینیم بازی های ایرانی به خوبی در میان مردم کشور جا افتاده است.

شاهوردی خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان بازی های رایانه ای بتوانند در ایران بهتر و دقیق تر کار کنند و در این میان نیز دولت، رسانه ها و متولیان امر هم از فعالان این عرصه حمایت بیشتری را انجام بدهد شاهد آینده ای بهتر و رشد بازی های ایرانی خواهیم بود.

وی در پایان گفت: بحث گرافیک را در بازی‌های رایانه‌ای خیلی جدی گرفته ایم و تلاش فراوانی کرده ایم تا بازی ها از گرافیک جذابی برخوردار باشند تا استقبال بسیار خوب مخطبان را به همراه داشته باشد.

نخستین جشنواره مردمی بازی عمار در سه محور بازی‌های دیجیتال(رایانه‌ای)، بازی‌های غیردیجیتال(فیزیکی- حرکتی)، بازی‌های تعاملی(فضای مجازی و دنیای واقعی) ۱۶ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.