مسیر تردد به مهران مسدود است/رانندگان به سمت اهواز برگشت دهند

سرهنگ مراد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان و مسیرهای تردد زائرین اربعین حسینی گفت: به منظور بهبود خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی و پیشگیری از مشکلات احتمالی، پلیس راه استان کرمانشاه طرح ویژه اربعین را از ۲۰ آبان ۹۵ تا ۵ آذر ۹۵ در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در این طرح از تمام امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات و نیروی انسانی که از استان‌های دیگر به مسیرهای مذکور اعزام شده‌اند استفاده می شود.

ممنوعیت تردد کامیون ها از مسیر اسلام آباد به پلدختر و بالعکس

جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به اعمال محدودیت های ترافیکی برای روان سازی تردد در مسیرهای عبور زائرین گفت: تردد کلیه کامیون‌ها و کامیون های عراقی از اسلام آباد به پلدختر و بالعکس به استثنای کامیون حامل سوخت و مواد فاسد شدنی از ۲۵ آبان ماه تا ۵ آذر ممنوع شده است.

وی ترافیک در سطح محورهای استان را نیمه سنگین اعلام کرد و گفت: توصیه ما به زائرین این است- با توجه به اینکه مسیر تردد به سمت مهران از طرف کشور مقابل مسدود است- به سمت اهواز که مسیر باز است برگشت کنند.

سرهنگ حیدری افزود: همکاران ما هم که در پلیس راه هستند حتما از حرکت آنها ممانعت به عمل می آورند اما توصیه ما این است که خود مردم هم حتما در این زمینه همکاری کنند.

افزایش ۱۲۰ درصدی تردد در اربعین امسال نسبت به سال گذشته

جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه افزایش ۱۲۰ درصدی آمار تردد اربعین امسال نسبت به اربعین سال گذشته خبر داد.

وی از اجرای تدابیر ویژه ترافیکی برای روانسازی این حجم تردد خبر داد و گفت: این تدابیر هم با اتخاذ اقدامات و بکارگیری تجهیزات و نیروهای درون سازمانی و هم هماهنگی دستگاه‌های برون سازمانی به اجرا در می آید.

سرهنگ حیدری افزود: از تمامی ظرفیت های درونی و دستگاه‌های امدادی، مدیریت بحران استانداری و...برای پیشگیری از هرگونه مشکل در مسیر تردد زوار استفاده می شود.

وی از تامین امنیت موکب های مسیر تردد زوار نیز توسط پلیس خبر داد.

جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه در پایان بر رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان در این ایام که جاده‌ها حجم ترافیک بالایی دارند تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه احتمال بارش و لغزندگی در سطح معابر داریم، حتما رعایت سرعت مطمئنه در دستور کار رانندگان قرار گیرد.

وی هم چنین خواستار حفظ آرامش و صبوری از سوی رانندگان و تجه به حق و حقوق دیگران شد تا شاهد مشکلی در این زمینه نباشیم.