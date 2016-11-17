مجلس نمایندگان آمریکا فروش هواپیما به ایران را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن، فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می شود.

تصویب این طرح در راستای تلاشها برای متوقف ساختن روند فروش هواپیما به ایران از سوی دو شرکت «بوئینگ» و «ایرباس» صورت گرفت. پیش از این، دولت «باراک اوباما» با فروش هواپیما به ایران از سوی دو شرکت فوق الذکر موافقت کرده بود.

طرح مذکور با کسب ۲۴۳ رأی مثبت در برابر ۱۷۴ رأی منفی در مجلس نمایندگان آمریکا- که تحت کنترل جمهوریخواهان است- به تصویب رسید. با وجود رأی مثبت هشت نماینده دموکرات به این لایحه،‌ تمام ۱۷۴ رأی منفی متعلق به سایر نمایندگان دموکرات بود.

طبق این طرح، وزارت خزانه داری آمریکا از صدور مجوزهای موردنیاز بانکهای آمریکایی برای تأمین مالی فروش هواپیمای مسافربری به ایران منع می شود. این جدیدترین اقدام قانونگذاران جمهوریخواه در کنگره آمریکا برای به چالش کشاندن توافق هسته ای منعقده میان ایران، آمریکا و سایر قدرتهای جهانی است.

شایان ذکر است که توافقات صورت گرفته با شرکتهای «ایرباس» و «بوئینگ» جهت فروش یا اجاره بیش از ۲۰۰ جت به شرکت هواپیمایی «ایران ایر» به روند نوسازی و توسعه ناوگان قدیمی ایران کمک خواهد کرد.

با آنکه دفتر اصلی شرکت «ایرباس» در فرانسه قرار دارد، اما این شرکت برای فروش هواپیماهای خود به ایران به تأیید و موافقت وزارت خزانه داری آمریکا نیازمند است؛ زیرا دست کم ده درصد از قطعات هواپیماهای ساخت این شرکت در آمریکا تولید می شوند.

لازم به ذکر است که احتمال اندکی وجود دارد طرح مزبور در کنگره فعلی آمریکا به قانون تبدیل شود. این لایحه باید در مجلس سنا نیز به تصویب برسد؛ جایی که با مخالف سرسختانه دموکراتها روبرو خواهد شد.

از سوی دیگر، کاخ سفید اعلام کرد که حتی در صورت تصویب این لایحه در مجلس سنا، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. دولت کنونی آمریکا معتقد است که این قانون ناقض توافق هسته ای با ایران است: توافقی که در ازای لغو تحریمها، ایران را به توقف برنامه هسته ای خود ملزم می نماید.

با این حال، با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» جمهوریخواه آینده این توافق هسته ای در هاله ای از ابهام قرار می گیرد؛ زیرا ترامپ بارها در جریان مبارزات انتخاباتی خود به شدت این توافق را مورد انتقاد قرار داد.