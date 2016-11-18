اکران جهانی «سیانور» از کانادا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش عمومی فیلم سینمایی «سیانور» به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی از تاریخ ۱۶ نوامبر برابر با ۲۶ آبان ماه در سالن ون سیتی شهر ونکوور آغاز شده و پس از آن قرار است در دیگر شهرهای کانادا نیز روی پرده برود.

اکثر مخاطبان این سالن سینمایی دانشجویان، دست اندرکاران سینما و یا علاقه مندان به این حرفه هستند. این فیلم هم اکنون در سینماهای ایران روی پرده است و تاکنون توانسته به فروشی نزدیک به ۲ میلیارد تومان دست یابد.

در خلاصه داستان «سیانور» آمده است: پایان یک سکوت طولانی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می یابند در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند، سیانور یا زندگی! و آنها زندگی را انتخاب می کنند.

این فیلم به برهه ای از تاریخ سیاسی ایران می پردازد که در سینمای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است.

در این فیلم مهدی هاشمی، هانیه توسلی، حامد کمیلی، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، بهنوش طباطبایی، رضا مولایی، فرزین صابونی، فریدون محرابی، سارا توکلی، وحید حبیبیان، وحید رونقی و آتیلا پسیانی به ایفای نقش می پردازند.

پخش اکران خارج از کشور «سیانور» بر عهده شرکت آریا پرسیس و انجمن فیلم های ایرانی ونکوور است.