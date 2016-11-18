ساخت مستند «آبی تر از آسمان» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند »آبی تر از آسمان» در پنجاهمین سال درگذشت روح الله خالقی به کارگردانی و تهیه کنندگی سید حمید میرحسینی کلید خورد.

مستند «آبی تر از آسمان» زندگی پرفراز و نشیب روح الله خالقی، خالق موسیقی «ای ایران ای مرز پر گوهر» را روایت می کند که تا به امروز افرادی چون فرخ خالقی، شهرام ناظری، عبدالوهاب شهیدی، مصطفی کمال پورتراب، فرهاد فخرالدینی، لوریس چکنواریان، فریدون شهبازیان، حسن ناهید، احمدرضا احمدی، فضل الله توکل، شاهین فرهت، مهدی بهزادپور، محمد سریر،هما گل گلاب، کیوان ساکت، پری دخت بنان، کامبیز روشن روان، بهمن رجبی، افلیا پرتو، شاهرخ نادری، شهین زرین پنجه، هومن ظریف، محمد آزاد فر ، بزرگ لشکری، علیرضا میرعلینقی، احمد طالبی نژاد، محمد ظریف، گیتی وزیری تبار، ناصر زرآبادی، فروزنده اربابی و فروغ بهمن پور در مقابل دوربین این مستندساز قرار گرفته اند و بخش هایی از زندگی این هنرمند معاصر را روایت کرده اند.

روح الله خالقی در سال ۱۲۸۵ در شهر کرمان متولد شد، او از دوران کودکی به موسیقی علاقه بسیاری داشت و از شاگردان علینقی وزیری بود، وی آثار زیادی را در موسیقی ایرانی پدید آورد که در راس آنها سرود میهنی «ای ایران ای مرز پر گهر» است. خالقی همچنین کتاب های آموزشی برای هنرجویان ویولن فراهم کرد که امروزه اساتید بسیاری برای تدریس از آنها استفاده می کنند.

خالقی در ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۴۴ در سالزبورگ اتریش درگذشت و در آرامگاهی در ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد.

محمد عرفان رفیعی به عنوان پژوهشگر و مشاور موسیقایی پروژه و سمیرا شیخ مظفری به عنوان مدیر تولید و برنامه ریز در این اثر همکاری دارند.