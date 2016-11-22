سعید اسدی دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویدادها و اتفاقات این جشنواره عنوان کرد: مهمترین بخش این جشنواره بخش تئاتر محیطی و خیابانی است که به عنوان یک فرصت به آن نگاه می کنیم.

وی ادامه داد: ایده ما این است که فرصتی را به هنرمندان دهیم و بخشی از فعالان تئاتر را به این سمت سوق دهیم تا به ظرفیت های نادیده گرفته، توجه کنند. امروز کارکرد این بخش در دنیا توجه به محیط های متنوعی است که در جامعه شهری وجود دارند؛ از محیط های تاریخی و اجتماعی گرفته تا بازار و اینکه هنرمندان ایده خود را در چنین مکان هایی طراحی کنند.

دبیر جشنواره تئاتر فجر درباره اجرایی کردن این بخش اظهار کرد: فستیوال با گفتگوها و مشاوره ها سعی دارد در این بخش برای هنرمندان رغبت ایجاد کند. هنرمندان با جبر به هیچ اتفاقی توجه نمی کنند و باید نوعی رغبت برایشان ایجاد شود. اکنون نقصی در کشور داریم که بین نهادهای آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و اجرایی هماهنگی و تعامل وجود ندارد. فستیوال باید بار زیادی را تحمل کند و حتی آنچه را که ماموریتش نیست به عنوان ماموریت انجام دهد. به طور مثال آموزش، ماموریت این فستیوال نیست ولی ایده ما این است که توان افزایی کرده و خلاء ها را پر کنیم.

اسدی اضافه کرد: ما با توجه به توان مان پیش می رویم و دانشگاه ها و مطبوعات باید توجه ویژه ای در این راستا داشته باشند. من نقدی به مطبوعات تخصصی دارم که باید فارغ از پرداختن به مسایل روز به مسایل تخصصی بپردازند. ما باید با ساختاری رو به رو باشیم که همه ارکان آن فعالیت خود را به درستی انجام دهند.

امیدواریم وعده ارتقای بودجه عملی شود

دبیر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر درباره توجه نشریات و مطبوعات به تئاتر فجر اظهار کرد: نشریات و مطبوعات زمانی سراغ ما می آیند که به دنبال نوعی هیجان باشند ولی کمتر تماس می گیرند تا یک اتفاق را تحلیل کنند و به طور تخصصی درباره آن سوال بپرسند.

وی با اشاره با اشاره به بودجه امسال جشنواره تئاتر فجر اظهار کرد: بودجه امسال از بودجه سال گذشته کمتر نیست ولی در حال حاضر ما در حال گفتگو هستیم تا ببینیم چقدر از بودجه پیش بینی شده ما محقق می شود و امیدوارم که با حضور صالحی امیری وزیر جدید فرهنگ وعده ارتقای بودجه که از پیش وجود داشته، عملی شود.

اسدی درباره بخش بین الملل جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر تصریح کرد: بخش انتخاب آثار خارجی بسیار دشوار است چون تنها انتخاب ملاک های هنری مد نظر نیست و اثر باید با شرایط فرهنگی ما هم منطبق باشد و حتی باید بودجه ای را برای اجرای اثر در نظر گرفت. ما سعی داریم آثار بهتری را نسبت به سال گذشته دعوت کنیم، خود من امسال چند سفر بین المللی داشتم و به مکان هایی رفتم که علاوه بر تئاتر با بازارهای هنری بین المللی کشورها مواجه شدم.

دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در پایان یادآور شد: امسال حلقه حضور کشورها در ایران از اطراف ایران شروع می شود و به دوردست ترین کشورها می رسد. ایده ما برای بخش بین الملل در سال گدشته توجه به تکنولوژی های جدید اجرا بود و امسال هم این ایده ادامه دارد و آثاری روی صحنه می روند که احتمالا تاکنون در ایران ندیده ایم و قرار است طیف متنوعی از آثار به اجرا برسند.