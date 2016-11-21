مرز شلمچه از مرزهای نمونه کشور است/تردد محتاطانه در مناطق عملیاتی

سردار محسن فتحی زاده در جریان بازدید از روند تردد زائران و امکانات موجود در مرز شلمچه در گفت وگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه اظهار کرد: امکانات فراهم شده در مرز شلمچه برای زائران بسیار عالی، خوب و مطلوب است البته باید در آینده کامل تر نیز شود اما به نظر من مرز شلمچه به لحاظ امکانات یکی از مرزهای نمونه کشورمان به شمار می رود.

وی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی ها، هماهنگی ها و نظارتهای دقیقی که همکاران ما در نیروی انتظامی و سایر دستگاهها انجام دادند و با لطف الهی ما هیچ مشکل امنیتی در سرزمین اسلامیمان در موضوع اربعین شاهد نبوده ایم و امید می رود خداوند لطف خود را بر ما کامل کند و تا پایان اربعین نیز همین وضعیت ادامه داشته باشد.

زائران در هنگام تردد احتیاط کنند

فرمانده قرارگاه اربعین نیروی انتظامی با رد موضوع کشف یک مین عمل نکرده در مرز ورودی شلمچه در مسیر زائران تصریح کرد: مشکل خاصی در این زمینه نداشته ایم، البته اینجا منطقه عملیاتی و جنگی است ما نگران مین ها و مهمات باقی مانده از دوران هشت سال دفاع مقدس هستیم و به طور مرتب در این باره به مردم هشدار می دهیم تا در نقاط مختلف این منطقه احتیاط کنند.

وی گفت: همچنین به یگانهایمان اعم از نیروهای مرزبانی و انتظامی تاکید کرده ایم که مراقبت جدی کنند و اگر شی‌ء مشکوک دیدند سریعا وارد عمل شوند.

سردار فتحی زاده افزود: در صورت مشاهده شیء مشکوک بلافاصله واحدهای چک و خنثی ما که در منطقه شلمچه مستقرند ورود کرده و مشکل را برطرف می کنند و به حمد خدا تاکنون موردی پیش نیامده است.

فرمانده قرارگاه اربعین نیروی انتظامی با بیان اینکه تمامی سعی‌مان بر این بوده تا هیچ چیزی برای خدمات رسانی به زائران کم نباشد، عنوان کرد: امید می رود مردم از کارکرد ما رضایت داشته باشند.

هیچ مشکل امنیتی نداشته ایم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه روند بازگشت زائران با حجم بیشتری همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در سرزمین اسلامی مان تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشته ایم، فرایند ورود زائران به میهن اسلامی و ارجاع آنها به شهرهایشان با امنیت و ایمنی کامل در حال انجام است و تمام زیرساختها و هماهنگی ها میان دستگاههای دولتی، نیروهای مسلح و انتظامی در راستای ارائه خدمات لازم به زائران صورت گرفته است.

وی یادآور شد: تمامی خدمات برای بازگشت آسوده و راحت زائران به شهرهایشان ارائه شده است، از این رو یکسری مقررات ویژه ای در این رابطه در نظر گرفته ایم.

اجرای طرحهای ترافیکی ویژه

فرمانده قرارگاه اربعین نیروی انتظامی گفت: با توجه به حجم خودروهای زیادی که در جاده ها وجود دارد برای برخی از مسیرها طرحهای ترافیکی ویژه ای را اجر کرده ایم به طوری که برخی مسیرهای خاص را یکطرفه کرده ایم.

سردار فتحی زاده افزود: برابر بررسیهای انجام شده، در مسیر استانهای خوزستان هیچ مشکل و گره ترافیکی نداریم، البته تعداد خودروهای تردد کننده بالا اما تردد روان است و فرآیند بازگشت به سهولت در حال انجام است.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۷۰درصد زائران به میهن اسلامیمان بازگشته اند که ظرف امشب تا فردا نیز ۳۰ درصد باقی مانده نیز به کشور باز می گردند.