مجوز عبور خط لوله نفتی «داکوتا» از حریم قبایل بومی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سپاه مهندسی ارتش آمریکا سرانجام با تسلیم شدن در برابر خواست سرخپوستان ایالت داکوتای شمالی، مجوز ادامه کار بر روی خط لوله نفتی را که برای ماه های متوالی به مسئله ای تنش زا بین بومیان و دولت تبدیل شده بود، لغو کرد.

خط لوله داکوتا به درازای ۱۱۷۰ مایل قرار است نفت منطقه «باکن» داکوتای شمالی با ذخیره ای معادل ۷.۴ میلیارد بشکه را با عبور از ایالت های داکوتای جنوبی و آیوا به ایالت ایلینویز برساند.

البته، بخش بزرگی از این پروژه نفتی به پایان رسیده و اعتراض سرخپوستان به عبور این خط لوله از اراضی است که به طور قانونی در حریم آنها واقع شده است.

در واقع، خط لوله نفتی داکوتا از کنار دریاچه ای می گذرد که از مهمترین مراکز تامین آب شرب مردم محلی بوده و گورستان مقدس آنها را در زمین های اطراف خود جا داده است حال آنکه در قوانین آمریکا علاوه بر لزوم حفاظت از محیط زیست بر ضرورت حفاظت از اماکن مقدس بومیان نیز تاکید شده است.

با این حال، انتظار می رود که پیروزی قبایل سرخپوست به توقف این پروژه نفتی دوام چندانی نیاورد چراکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا از آن حمایت می کند و کارشناسان بر این باورند که وی بعد از به دست گرفتن امور از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷، به راحتی قادر به تغییر تصمیم اخیر سپاه مهندسی آمریکا خواهد بود.

با این همه، رئیس قبیله «سیوکس» که مبتکر ایجاد کمپین مبارزه با احداث خط لوله نفتی داکوتا است، با صدور بیانیه ای از دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری فعلی آمریکا به دلیل اتخاذ چنین تصمیم تاریخی قدردانی کرد.