به گزارش خبرنگار مهر، «اجلاس توسعهدهندگان وب فارسی» روز ۲۲ آذرماه سال جاری در سالن همایشهای وزارت ارتباطات برگزار میشود.
از همین رو حمیدرضا همتی، ریاست کانون توسعهدهندگان فضای مجازی که برگزارکننده این اجلاس است، در خصوص برنامهها و اهداف آن به سوالات زیر پاسخ داد:
* در ابتدا، در مورد اجلاس توسعهدهندگان وب فارسی توضیح دهید و بفرمائید هدف از برگزاری این اجلاس چیست و مخاطبان آن، چه افرادی هستند؟
- طبق صحبتهای انجام شده در جلسات مختلف و نشستهای متعدد خبری برگزاری شده تاکنون، مهمترین عاملی که کانون توسعه دهندگان فضای مجازی را مجاب به برگزاری این اجلاس بزرگ کرده است، ایجاد ارتباطی نزدیک میان بخش خصوصی و جوانان در وب فارسی با دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بوده است. که بارها و بارها من و همکارانم به این موضوع اشاره کردهایم.
* یعنی این ارتباط تا کنون وجود نداشته و شکل نگرفته است؟
- اجازه دهید از زاویه دیگری وارد این بحث شویم. در چند سال اخیر با پیشرفت فوقالعاده زیادی در حوزههای تکنولوژی و فاوا و فعالیتهای بیبدیل جوانان و نخبگان در این حوزه مواجه بودهایم. به عنوان مثال جستجوگرهای بومی، سیستمهای مدیریت محتوا و هزاران سیستم توسط جوانان همین مرز و بوم آمادهسازی شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. شاید اگر روزی به شما میگفتند زمانی خواهد رسید که بدون خارج شدن از خانه و محل کارتان خرید انجام میدهید و خریدها درب منزل تحویلتان میشود، واقعاً به یک شوخی شبیه بود. اما در حال حاضر و به لطف جوانان و دولتمردان این عمل تبدیل به یک رفتار مرسوم و شاید واجب الاجرا شده است. با همه این پیشرفتها و تلاشها از سمت دولت و فعالان وب فارسی، خلایی در این میان به چشم میخورد و آن چیزی نیست جز نداشتن رابطه نزدیک و پایاپای بین بخش خصوصی و بخش دولتی.
* در این مورد بیشتر توضیح میدهید؟
- توجه بفرمایید تاکید بنده بر رابطهی نزدیک و پایاپای است؛ نه رابطهای دورادور و حاشیهای. هیچ وقت نباید فراموش کنیم پیشرفت بیش از پیش این عرصه با حمایتهای همه جانبه سازمانهای دولتی و دولتمردان و فعالان حوزههای مرتبط در بخشهای دولتی، شتاب بیشتری خواهد گرفت و فعالان جوان فرصت ارائه ایدههای ناب خود را بهتر خواهند یافت و متعاقباً حمایتهای بهتری از این افراد صورت خواهد گرفت.
ما در جلسات اتاق فکر که با حضور نمایندگان دولتی و جوانان برگزار شده، تمام تلاشمان را بر این موضوع قرار دادیم تا این ارتباط را صمیمیتر کنیم، تا جایی که حتی در انتخاب مخاطبین اجلاس هم وسواس خاصی را وارد کار کردیم. مخاطبینی که برای حضور در این گردهمایی بزرگ در نظر گرفتهایم، شامل مدیران و کارشناسان واحدهای انفورماتیک و روابط عمومی سازمانهای ایرانی، جوانان فعال در حوزههای برنامهنویسی و توسعه وب و همچنین مدیران جوان استارتاپهای ایرانی است.
ما حتی از بسیاری از فرماندهان لشگری نیز برای حضور و مشارکت در این گردهمایی بزرگ دعوت به عمل آوردهایم، که بسیاری از فرماندهان ارشد نظام از اهداف برگزاری این اجلاس استقبال کرده و با روی باز ما را در این مسیر سخت و دشوار همراهی کردند.
* در بسیاری از همایشهای مرتبط با حوزه فناوری در ایران ما کمتر شاهد حضور ارگانهای دولتی و مشارکت این بخش هستیم. تقریباً رابطه نه چندان صمیمی فعالان عرصه فضای مجازی با این دست سازمانهای دولتی برای همه واضح است. چرا در این اجلاس تصمیم بر دعوت و همکاری با این بخش گرفته شده است؟
- کانون توسعه دهندگان فضای مجازی با برگزاری این اجلاس در حال اتصال این دو بخش کمی دور افتاده از هم است، بهطوری که در این اجلاس برای اولین بار در این عرصه سخنرانان دولتی و جوانان فعال فضای مجازی با هم و در کنار هم به ارائه تجارب و دستاوردهای خود میپردازند.الحق و النصاف نباید کمکهای دولتمردان دلسوز را در فضای فعلی وب فارسی نادیده گرفت، اما به جرات میتوانم در صورت مشارکت و همکاری بیشتر سازمان و ارگانهای دولتی با جوانان فضای وب باعث افزایش چشمگیر سرعت پیشرفت و نرخ رشد این عرصه خواهد بود و فرصتهای بیشتری را در اختیار این آیندهسازان ما قرار میدهد.
در این مسیر وزارت ارتباطات و ریاست پلیس فتای ناجا تلاش بسیاری انجام دادند تا هدفمندی و برنامهریزی مناسبی برای برگزاری این اجلاس صورت بگیرد، اما بسیاری از سازمانهایی که ما توقع داشتیم در این مسیر با کانون همقدم شده و در این مسیر ما را همراهی کنند، ترجیح دادند به بروکراسیهای اداری خودشان بپردازند، بدون توجه به اینکه عرصه وب و تکنولوژی فضا و فرصتی برای این روندهای فرسایشی ندارد و دقیقاً نقطه اختلاف نظر و تفاوت مسیر قشر جوان فعال در این عرصه با همین سازمانهاست.
* شما خودتان هم ارتباطی با دولت دارید؟
- بنده به عنوان ریاست کانون توسعه دهندگان فضای مجازی و بهدلیل ارتباط مشاورهای و عضویتم در تعدادی از مراکز تحقیقاتی دولتی و نظامی بی شک با دولت و دولتمردان ارتباط دارم. ما این موضوع را امری واجب میبینیم که پلی مستحکم میان دولتمردان و جوانان فعال در حوزه فضای مجازی بنا کنیم.
* با چه سازمانهایی در خصوص حمایت از این اجلاس رایزنی شده و در حال حاضر حامیان اجلاس چه سازمانهایی هستند؟ و بیشتر از چه نوعی؟ دولتی یا خصوصی؟
- با سازمانها و شرکتهای مرتبط با این حوزه مذاکرات بسیاری در باب حمایتهای مادی و معنوی صورت گرفته اما از حرف تا عمل فاصله بسیار است. انتظار بیشتری از سازمانها و ارگانهای مرتبط با این حوزه در جهت همکاری و همراهی دبیرخانه اجلاس میرفت که متاسفانه تا الان که در خدمت شما هستم این همراهی بسیار ضعیف بوده و غالب حمایتها تا کنون از جانب بخش خصوصی بوده است.
* همه در جریان این موضوع هستند که برگزاری چنین رویدادهایی مطمئناً کاری پیچیده از حیث زمانبندی و البته هزینه است، که مطمئناً نیاز به حمایت از جانب صاحبان منسب و شرکتهای مختلف دارد. چرا حمایتهای دولتی کم بوده است؟ در حالی که این اجلاس به نوعی در جهت پیشرفت و ارتقای روابط میان دولت و بخش خصوصی در حوزهی مهم وب است؟
- بله، کاملاً درست است، برای برگزاری گردهمایی بزرگی در این وسعت، وقت، انرژی و هزینه زیادی صرف شده است و متاسفانه همانطور که شما فرمودید حمایتهای مالی از جانب بخش دولتی بسیار کم بوده است، در صورتی که از بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ و مرتبط در حوزه ارتباطات فضای مجازی و ارائه دهنده خدمات اینترنتی توقع بیشتری برای همکاری داشتیم.
شرکتهایی که برای تبلیغ نام مجموعه و برند خود برای چند ثانیه در تلویزیون، میلیاردها هزینه میکنند و حتی من و شما بیلبوردهای شهری آنها را هر روزه مقابل چشمان خود میبینیم. اما در جهت حمایت از این اتفاق بزرگ که باعث سودرسی به خودشان هم میشود، همکاری نکردهاند.
البته بنده تحت هیچ عنوان مخالف بحث تبلیغات نیستم کما اینکه جداً معتقدم باید به این حوزه هم سرمایه بالایی تخصیص داده شود، اما عدم همکاری با یک موضوع فرهنگی برای شخص بنده که فعال حوزه وب هستم، یک معنی را در پی دارد و آن هم توجه صرف به درآمدزایی و تجارت توسط این شرکتها و اهمیت قائل نشدن برای بخش فرهنگی و فنی حوزهی فعالیتشان است.
* یکی از نکات شاید بحث برانگیز این اجلاس، مبحثی است که در انتهای اجلاس گنجانده شده. با موضوع «حباب استارتآپ در ایران» آن هم در شرایطی که در سالهای اخیر کسب و کارهای نوپا رونق فراوانی داشتهاند. چرا این موضوع انتخاب شده است؟
- فضای استارتاپی ایران در این سالها رشد فوقالعاده و غیر قابل تصوری داشته ، این میزان از رشد به حدی بوده است که ایران از بسیاری از کشورهای هم تراز خود پیشی گرفته و استارتاپهای خود را وارد عرصههای بینالمللی کرده است. اما متاسفانه فضای استارتاپی مدتی است دستخوش تغییرات و وارد یک حباب شده است. این حباب باعث ایجاد توهم و سردرگمی در میان جوانان ایرانی میشود و نیاز به شفافسازی توسط فعالان حوزه کسب و کار دارد.
فعالانی که خود، استارتاپهای بزرگی و موفقی را مدیریت میکنند و یا استارتاپ شکست خوردهای را ترمیم کرده به عرصه ظهور رساندهاند، کسانی که در این فضای اقتصادی، با غول تحریمها جنگیدهاند و فضای کاری سخت استارتاپ را با گوشت و خون خود لمس کردهاند. ما در این بحث تمام تلاش خود را به کار بستهایم و عزیزانی را دعوت کردهایم تا صحبتهایشان راهگشای مخاطبینی باشد که بهتازگی میخواهند پا در وادی استارتاپی ایران بگذارند.
بسیاری از مخاطبین تصورشان بعد از مطلع شدن از عنوان پانل این بوده است که این پانل قصد بحث در خصوص عدم ضرورت گسترش بیشتر استارتاپها دارد و قصد داریم در مخالفت با گسترش تاسیس کسب و کارهای نوپا اقدام کنیم، در صورتی که کاملاً برعکس ما در پانل تمام تمرکز خود را معطوف این موضوع خواهیم کرد که آفتهای یک استارتاپ چیست و به جوانان حاضر در این اجلاس و علاقهمند به فعالیت در این حوزه، توهمات و خوشبینانهنگریهای بیش از اندازهای که رخ داده است و باعث شکست بسیاری شده است را گوشزد کنیم.
* افرادی که در پانل حضور دارند، آیا خودشان جزو افراد فعال در عرصه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی هستند؟
- صد البته، ریاست پانل را اکبر هاشمی، روزنامهنگار و سردبیر حوزه استارتاپی ایران بر عهده دارد و اعضای پانل را به چالشی دیدنی دعوت میکند. از اعضای پانل هم میتوانم به مصطفی امیری که استارتاپ موفق در حوزه مالی را مدیریت میکند اشاره کنم. شاید کمتر کسی از فراز و نشیبها و حتی شکستهای او در راه رسیدن به این هدف آگاه باشد، به همین دلیل از او دعوت کردیم تا در این پانل ما را همراهی کند و با دیگر اعضای پانل به نقد و بررسی فضای استارتاپی ایران بپردازند.
* آیا برای دانشجویان یا فعالین عرصه تحقیقاتی مرتبط تخفیفی جهت حضور در این اجلاس در نظر گرفته شده است؟
- برای دانشجویان، فعالان حوزه فاوا و وب فارسی تخفیفاتی را در نظر گرفتهایم تا برای حضور در این گردهمایی بزرگ مشکلی نداشته باشند و به راحتی بتوانند به شبکه بزرگ متخصصان حوزه فضای مجازی متصل شوند و به شبکهسازی و ایجاد ارتباط بپردازند، که البته به جهت حفظ طیف شرکتکنندگان تعداد افرادی که از این طریق قادر به حضور هستند محدود است، که این عزیزان برای دریافت تخفیفهای متناسب خود باید با دبیرخانه اجلاس در تماس باشند.
* علاقهمندان به شرکت در این اجلاس از چه طریقی قادر به حضور هستند؟
علاقهمندان جهت حضور در اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی میتوانند از طریق وبسایت اجلاس به آدرس http://www.PWCONF.ir اقدام کنند.
* شرکتها و سازمانهای علاقهمند به همکاری و اسپانسرینگ چطور باید با دبیرخانه اجلاس در تماس باشند؟ آیا فعالیت خاصی از شرکتها و سازمانها وجود دارد که شما برای اسپانسرینگ این دسته از شرکتها تخفیف لحاظ کنید؟
- شرکتها و سازمانها جهت حمایت از این اجلاس میتوانند با شماره تماس ۸۸۳۴۰۴۲۸ در ارتباط باشند. مطمئناً برای شرکتهای دانشبنیان و شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی و علمی تخفیفهای مناسبی را در نظر گرفتهایم.
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