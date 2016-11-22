برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی طرح واکسیناسیون نیوکاسل در جوانرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، احمد امیری رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود با اشاره به اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در استان کرمانشاه، اظهار داشت: در همین راستا در جوانرود نیز کلاس های آموزشی ترویجی این طرح برای بسیجیان مقیم روستاهای شهرستان برگزار شد.

به گفته وی، برپایی کلاس آموزشی ترویجی اجرای طرح واکسیناسیون طیور بومی با همکاری بسیجیان مقیم ۵۲ روستای سطح شهرستان، در پایگاه بسیج شهید عارف فتاحی صورت گرفت.

امیری تعداد انواع طیور بومی تحت پوشش در طرح مذکور و در سطح این شهرستان را حدود ۳۰ هزار قطعه عنوان کرد و بیان داشت: بیماری نیوکاسل به عنوان مهمترین عامل تهدیدکننده طیور صنعتی و سنتی مطرح است.

رئیس شبکه دامپزشکی جوانرود ادامه داد: این بیماری می تواند در مدت کوتاهی خسارت زیادی به مرغداری ها و طیور روستاییان وارد کند.

وی مرغ و خروس را آسیب پذیرترین و مستعدترین پرندگان در برابر این بیماری دانست و بیان داشت: استفاده از واکسن یکی از موثرترین راه های پیشگیری و مبارزه با شیوع این بیماری است.

امیری اظهار داشت: طرح ملی واکسیناسیون نیوکاسل در طیور و روستایی در دو مرحله اجرا می شود که مرحله اول آن از سوم تا پنجم آذرماه جاری (هفته بسیج) اجرا و مرحله دوم آن سه ماه بعد تکرار خواهد شد.

وی اجرای این طرح را کاملا رایگان اعلام کرد و گفت: در مرحله اول ۵۰ درصد روستاهای سطح شهرستان جوانرود از جمله روستاهایی که قبلا در آنها این بیماری اتفاق افتاده، روستاهای اطراف آنها، روستاهای با جمعیت طیور بالا و روستاهای اطراف مرغداری ها اجرا می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی جوانرود در خصوص اهمیت و ضرورت اجرای این طرح نیز یادآور شد: طیور بومی و روستایی یکی از مخازن مهم ویروس نیوکاسل است به طوری که می تواند در بسیاری از موارد در این پرندگان بدون بروز علائم بالینی حاد و تلفات چرخش کرده و یا بعد از درگیری، این پرندگان را به مخزن بیماری تبدیل کند.

امیری افزود: بنابراین افزایش سطح ایمنی در این پرندگان می تواند خطر انتقال آلودگی از این مخازن به طیور صنعتی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

وی با تصریح اینکه با کاهش امکان تماس ویروس بیماری و یا ورود آن به محیط پرورش می توان از شروع این بیماری جلوگیری کرد، یکی از اهداف اجرای طرح مذکور را جلوگیری از انتقال این بیماری مهلک به جمعیت طیور صنعتی و همچنین ایمن سازی طیور بومی با توجه به اهمیت و نقش طیور بومی در اقتصاد خانوار روستایی عنوان کرد.

وی تحقق شعار سال با نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و فرامین رهبر معظم انقلاب در این خصوص را از دیگر اهداف طرح مذکور بیان کرد و آن را نمایش مقتدرانه تفکر بسیجی میان بسیجیان و کارکنان اداره کل دامپزشکی و آغاز یک حرکت بزرگ در راستای توجه به سلامت دام و طیور دانست.