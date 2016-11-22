به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار چهارمین ماهنامه مطالعات بازی در حالی است که شماره پیشین به موضوع اعتیاد و بازیهای دیجیتال اختصاص یافته بود و شاید این گمان را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کرد که بازی فقط می تواند تفریحی پرخطر برای بازیکنان باشد.

این شماره با رویکردی کاملاً متفاوت و نگرشی کاملاً مثبت به ظرفیت کنسول‌های بازی، آن را ابزاری برای توانمندسازی، خودکفایی، بازتوانی و درمان می‌داند که این فرایند درمانی تقریباً بدون حضور توان درمانگران، به صورت خانگی و توام با جذابیت برای بیماران اعمال می شود. در واقع این ماهنامه نشان می دهد که بازی را می توان دوست سلامتی دانست و با بهره گیری صحیح از پتانسیل آن، به عنوان یک اهرم درمانی و سرگرم کننده برای بیماران در تمام سنین استفاده نمود.

این ماهنامه قصد دارد بازی را روشی درمانی معرفی کند که می‌تواند جایگزین روش‌های درمانی سنتی و تکراری، خسته کننده و تا حدودی غیر بازده شود که اغلب در حین انجام فرایند درمان توسط بیمار رها می شود. بازی به فراخور جنبه سرگرمی زمانی که نقش درمانی ایفا می کند، می تواند تمام موانع و مشکلات درمان سنتی را در خود حل کند و در امر درمان موثر واقع شود. ماهنامه مطالعات بازی با توجه به نتایج پژوهشهای علمی نشان می‌دهد که این روش درمانی جدید که هم اکنون در بسیاری از مراکز علمی و درمانی دنیا تحت اجرا می باشد، تا چه میزان می تواند کارآمد باشد و برای بسیاری از بیماریها همچون دیابت، سکته مغزی و اختلالات حرکتی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس پژوهشهای منتشر شده در ماهنامه مطالعات بازی، کنسول‌های بازی که در ذهن همگان اغلب نقش سرگرم‌کنندگی دارند و در در دستان کودکان در حین بازی تصور می‌شوند، کمتر از یک دهه است که وراد عرصه درمان هم شده‌اند. در بخش «مروری بر پژوهش‌های برتر» اطلاعات مرتبط با نحوه استفاده از کنسول‌های بازی در امر درمان و بازتوانی بیان شده است.

در بخشی از این ماهنامه من معرفی پژوهشگران برتر در زمینه بازی و سلامتی، مصاحبه ای با دکتر هادی خرازی پزشک ایرانی مقیم انگلیس انجام شده است که هم اکنون یکی از برجسته ترین محققان در این امر در دنیا محسوب می شود. وی که کاربرد بازی‌های دیجیتال را در امر درمان بیماران دیابتی مورد استفاده قرار داده است، از این روش برای درمان بیماران بسیاری استفاده کرده و نتایج آن را در پژوهشهای آکادمیک خود منتشر کرده‌است.