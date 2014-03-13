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۲۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز پنج شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج شنبه در بازار 977 هزار تومان، طرح قدیم 973 هزار و 500 تومان، نیم سکه 503 هزارتومان، ربع سکه 292 هزارتومان و گرمی 200 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 99 هزار و 843 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1374 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3040 تومان، هر یورو را 4230 تومان، هر پوند را 5060 تومان و هر درهم امارات را 829 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 977000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 973500
نیم سکه 503000
ربع سکه 292000
1 گرمی 200000
هرگرم‌طلای18عیار 99843
نوع ارز  
دلار 3040
یورو 4230
پوند انگلیس 5060
درهم 829

 

کد مطلب 2255603

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