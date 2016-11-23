۷ راهکار مهم برای کنترل کودکان در فضای مجازی

باشگاه خبرنگاران نوشت: "فرزندم با هوش است"، "با موبایل و تبلت بهتر از من کار می کند"، این دو جمله را اکثر افرادی که فرزندی در خانه دارند یا با خانواده هایی در ارتباطند که کودکی در خانه دارند، یا خود به زبان آورده اند و یا بسیار شنیده اند، شاید در ابتدا این جملات خوشایند باشند و در اصطلاح کودکان در این دوره هوشمند باشند اما اگر والدین آنها به ابزار کنترل فرزندان در رسانه های مجازی مجهز نشوند قطعا با دستان خود فرزندشان را وارد دنیایی کرده اند که جبران آسیب های آن بسیار سخت و سنگین است.

کودکان هوشمند، والدین ناآگاه را در چندی پیش با موضوع تهدیدات فضای مجازی برای گروه کودک و نوجوان منتشر کردیم و در ادامه پرونده گزارشی الفبای حضور در فضای مجازی بر طبق آنچه در گزارش قبل گفته شده چگونگی آموزش سواد رسانه ای به فرزندان را در این گزارش پیگیری خواهیم کرد.

در چند سطر بعد به شما والدین ۷ سرفصل را ارائه خواهیم کرد تا علاوه بر اینکه یک پله دیگر در سواد مجازی ارتقا پیدا کنید بتوانید فرزندان خود را به گونه ای کنترل کنید که از این فضا به درستی استفاده کنند.

کودکان خود را همراهی کنید

در ابتدا همانطور که بر رفتار فیزیکی فرزند خود در فضای حقیقی، رفت و آمدها، نوع بازی، دوستان و ... نظارت دارید در این فضا نیز نظارت دقیق تری داشته باشید، بر آنچه به عنوان محتوا و بازی کودکانه در اختیار فرزند شما قرار می گیرد دقیق باشید برای این کار بهترین و هوشمندانه ترین رفتار شما همراهی کودکان در خرید و انتخاب بازی های رایانه ای و موبایلی و ... است که موجب می شود سواد رسانه ای آنها نیز افزایش یابد.

همه ما می دانیم کودکان در سنینی همچون دستگاه ضبط عمل می کنند و دائما در حال تقلید از دیگران به خصوص پدر و مادر خود هستند، در نتیجه اگر والدین از محتوایی نامناسب استفاده کردند در واقع به فرزندان خود نیز اجازه استفاده از محتوای نامناسب دیگری را داده اند پس ابتدا برای حفاظت از کودکانتان از خودتان شروع کنید.

در ابتدا گفتیم که آشنایی بیشتر کودکان از رسانه های دیجیتال و هوشمند نسبت به والدین خود نه تنها حُسن به شمار نمی رود بلکه آسیبی جدی در انتظار آن کودک است، این امر کنترل و تربیت کودکان را سخت تر خواهد کرد و والدین برای رسیدگی به فرزندشان مسیری دشوار را باید طی کنند، پس لطفا خود را به نحوه استفاد از رسانه های مختلف موبایلی و رایانه ای مجهز کنید و آشنایی کامل پیدا کنید.

تا این مرحله سه نکته نظارت، تقوا در استفاده از محتوا و آشنایی با رسانه ها را مرور کردیم، اما همانطور که استفاده از موبایل، تبلت و اینترنت بخش از زندگی روزمره همه ما شده است و کودکان نیز با این فضا درگیر هستند و انکار آنها برای عدم استفاده کار دشواری است پس بهتر است اگر به فرزندتان اجازه استفاده از برنامه ای را می دهید آن را به زبان ساده برایش تفسیر کنید و چرایی استفاده بازگو کنید.

تفکر انتقادی کودک خود را افزایش دهید

همچنین اگر نمی خواهید فرزندتان از برنامه ای استفاده کند نیز باید برایش به زبان ساده و شیوا توضیح دهید که چرا نباید از این برنامه استفاده کند با این کار علاوه بر کمک به رشد تفکر انتقادی فرزندانتان موجب می شوید کودکان در مواجهه با هر برنامه ای از خود این سوال را بپرسد که چرا باید این برنامه استفاده کند؟

همانطور که خواندید و البته حتما تجربه کرده اید کودکان به سرعت رفتار افراد را در ذهن ضبط می کنند و گفته شد که اگر محتوایی را می بینید که برای سن کودک شما مناسب نیست و این کار را در حضور او رعایت نکردید در واقع به او نیز مجوز دیدن داده اید اما اگر به هر دلیلی می خواهید محتوایی را مشاهد کنید که مناسب سن کودک شما نیست زمان مناسبی را برای این کار اختصاص دهید.

زمان بندی را فراموش نکنید، شاید یکی از موثرترین اقدامات شما برای کنترل کودکانتان در استفاده از فضای مجازی و موبایل و تبلت زمان بندی برای حضور در این فضا و میزان استفاده آنها از وسایل دیجیتال است البته این کار حتی می تواند برای به تماشا نشستن برنامه های تلویزیونی نیز صدق کند.

در هفتمین مرحله از آموزش سواد رسانه ای به کودکان برای اینکه فرزندان شما با هنجارهای خانواده آشنایی بیشتری پیدا کنند و در واقع از نوع رفتار شما به گونه ای تربیت شوند بهتر است گاهی با یکدیگر بازی های رایانه ای که برایشان مناسب است و موارد ذکر شده در بالا نیز در آن رعایت شده را انجام دهید، با یکدیگر فیلم و عکس ببینید و ....

فرزندان شما باید حس کنند که پدر و مادر در این فضا کنارشان هستند و این همراهی شما را در نوع تربیت یاری رسان خواهد بود.

از دسترسی مدیریت نشده که بیماریهای چشمی، آسیب به ستون فقرات، اختلال در خواب، اختلال در مکانیزم عصبی، انزوا، تنبلی مغز، کندی اندام های حرکتی و .. را در پی دارد غافل نشوید، همچنین شاید در ظاهر تصور کنیم که فرزندان ما از نسل تکنولوژی هستند اما یادگیری سریع و جدید در کوتاه مدت به مرور زمان بر کندی ذهن اثر گذار خواهد بود و مخاطراتی جدی را به دنبال خواهد داشت.

و در پایان؛

تکلیف همه والدین اینست که با آگاهی و کنترل اجازه حضور فرزندانشان را فضای مجازی اعم از استفاده از موبایل، تبلت، کامپیوتر، بازی های رایانه ای، تماشای تلویزیون و .. صادر کنند و همیشه این موضوع را برای خود تکرار کنند که کودکان در فضای مجازی هزاران کیلومتر با پدر و مادرشان فاصله دارند.