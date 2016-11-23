به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته دوم آذر سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و داریوش ارجمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون طی جلسه ای با شهردار منطقه ۷ تهران درباره مسائل جاری و مشکلات پدید آمده برای ساختمان جدید موسسه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

عظیمی در ابتدای این دیدار موسسه هنرمندان پیشکسوت را ظرفیتی جدید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیش از ۶۶۰ عضو از سراسر کشور معرفی کرد که در راستای خدمات‌دهی به هنرمندان بالای ۶۰ سال و تراز اول کشور در همه رشته های هنری به مدت چهار سال تاسیس و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه با حمایت محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور اعتبار لازم برای خرید ساختمان فعلی لحاظ شده است، گفت: هنرمندان پیشکسوت در صورت همکاری شهرداری قبل از پایان سال صاحب خانه خواهند شد. همکاری های خوبی در خصوص ساختمان جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت از سوی شهرداری تهران، منطقه و ناحیه صورت گرفته است ولی با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال چنانچه موضوع نقل و انتقال ملک با تاخیر مواجه شود، ممکن است دیگر فرصتی جدید برای خرید ملک فراهم نشود.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با شرحی از اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام در مکان جدید موسسه و با اشاره به موضوع پیش آمده در زمینه پلمپ ساختمان جدید که چندی پیش رخ داد، از همکاری شهرداری و رفع مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن تشکر کرد.

در ادامه نیز سعید طلوعی شهردار منطقه ۷ تهران نیز وجود موسسه ای فرهنگی هنری را که هر یک از اعضای آن می توانند مایه مباهات شهر و کشور باشند در منطقه ۷ باعث افتخار دانست و ضمن خیر مقدم به متولیان موسسه هنرمندان پیشکسوت، با نام بردن از استادان سرشناس ساکن در این منطقه از این که به نوعی میزبان بیش از ۶۶۰ هنرمند دیگر نیز می شود ابراز خوشحالی کرد.

وی در پایان گفت که در حوزه شهری و مسائل مربوط به شهرداری برای ساختمان جدید این موسسه از هیچ اقدام حمایتی فروگذار نخواهد کرد و تکریم هنرمندان با سابقه کشور را وظیفه همه مسئولان و متولیان امر دانست.

در ابتدای این دیدار داریوش ارجمند به عنوان عضو موسسه با ذکر خاطراتی از اوایل شکل گیری موسسه و نداشتن کوچکترین امکانات رایج یک تشکیلات اداری اعم از مکان، بودجه، نیروی انسانی و امکانات اولیه، شروع کار را بسیار سخت دانست و بیان کرد: من به سهم خودم در بدترین شرایط و موقعیت ها از آبرویم مایه گذاشتم و از حرف ها و حدیث ها ابائی نداشتم، چرا که فقط به آینده این موسسه برای تکریم شایسته سرمایه های ملی کشورم فکر می کردم و امروز خوشحال هستم که می توانم سهمی در تقویت و حمایت موسسه هنرمندان پیشکسوت داشته باشم. خدا را از این بابت شاکرم و طی این چهار سال که از عمر موسسه می گذرد به هر کجا که برای حل مشکلات آن لازم بوده بروم، رفته ام و از هیچ چیز فرو گذار نخواهم کرد، می‌دانم که بسیاری از هنرمندان سرشناس هم اینگونه هستند و اگر امروز این تشکیلات در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط بهینه ای و جایگاهی دارد به یمن همراهی و حمایت های دلی پیشکسوتان و اعضا از این موسسه است.

این دیدار که در آن فرزند شهید شیرودی نیز حضور داشت با مرور خاطراتی از گذشته و عکس یادگاری به پایان رسید.