به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت، امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ در ساختمان یگان حفاظت واقع در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
در این نشست که با حضور محسن میر رئیس مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، هادی جعفرینژاد مشاور وزیر و مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه و سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی همراه بود، مهمترین مسائل مرتبط با تقویت زیرساختهای لجستیکی، تأمین تجهیزات تخصصی، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی پرسنل، افزایش ظرفیت نیروی انسانی و ارتقای توان عملیاتی یگان حفاظت بهصورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، مجموعهای از نیازها و اولویتهای اجرایی یگان را مطرح کرد که به گفته وزیر میراثفرهنگی، تمامی این موارد با رویکرد مسئلهمحور، برنامهمحور و نتیجهگرا بررسی و دستورات لازم برای پیگیری آنها صادر شد.
صالحیامیری با پیگیری مصوبات بازدیدهای پیشین خود، پس از نوسازی آسایشگاههای سربازان در چهار مجموعه سعدآباد، نیاوران، گلستان و موزه ملی ایران، دستور داد در طول سال ۱۴۰۵ تمامی تجهیزات خوابگاهی سربازان یگان حفاظت در سایر استانها نیز بهطور کامل نوسازی و استانداردسازی شود.
جذب نیروی انسانی، پیگیری تأمین سرباز امریه از ستاد کل نیروهای مسلح، تقویت لجستیکی و تأمین ناوگان خودرویی و موتوری یگان حفاظت برای پایش و صیانت مؤثر از بناها و محوطههای تاریخی کشور، از دیگر محورهای این نشست بود.
در ادامه این نشست، وزیر میراثفرهنگی با حضور در موزه ظروف سلطنتی و دیدار با کارکنان یگان حفاظت، اظهار کرد: امروز برای سومین بار از این مجموعه بازدید کردم و در این نشست، از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات همکاران یگان حفاظت قرار گرفتم. مسائل مطرحشده صورتجلسه شد و پیگیری آنها در دستور کار قرار دارد.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر رویکرد اخلاقمحور در مدیریت منابع انسانی تصریح کرد: یگان حفاظت سه مأموریت اساسی پیشرو دارد؛ افزایش ظرفیت نیروی انسانی، پاسخگویی به نیازهای سازمانی و توجه به نیازهای انسانی، روحی و خانوادگی نیروها.
صالحیامیری در پایان با اشاره به اهمیت مأموریت یگان حفاظت خاطرنشان کرد: تپهها، بناها، موزهها و محوطههای تاریخی، هویت، شناسنامه و حافظه تاریخی ملت ایراناند. ایران بدون میراثفرهنگی، فاقد پیوند تاریخی و هویتی است و یگان حفاظت در خط مقدم صیانت از این سرمایههای بیبدیل قرار دارد.
نظر شما