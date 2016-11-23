دعوت از شرکت های اسلوونی برای همکاری در پارک فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیرحسین دوایی در حاشیه مذاکره وزارت ارتباطات با وزیر اقتصاد و توسعه فناوری کشور اسلوونی از هیات اسلوونی برای بازدید از پارک فناوری اطلاعات خبر داد.

وی گفت: پارک فناوری اطلاعات که در حاشیه بزرگراه کرج واقع شده، فعالیت شرکت های فعال در زمینه فناوری های پیشرفته از جمله اینترنت اشیاء را ساماندهی می کند. بر این اساس از هیات اسلوونی دعوت به عمل آمد تا ضمن بازدید از این پارک، زمینه همکاری با شرکتهای ایرانی را برای احداث و تکمیل زیرساختهای آن، بررسی کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تفاوت این پارک فناوری اطلاعات با دیگر پارک های فناوری تاسیس شده در کشور افزود: این پارک قرار است محل استقرار شرکت های ایرانی باشد که در حوزه های فناوری های پیشرفته همچون اینترنت اشیاء می خواهند فعالیت کنند و محصولات و نرم افزارهای خاص خود را تولید و صادر کنند.

دوایی با بیان اینکه بنابه نوع فعالیتی که قرار است در این پارک فناوری اطلاعات انجام شود به بسترهای سخت افزاری خاصی نیاز است، اظهار کرد: از هیات اسلوونیایی دعوت کردیم که در بازدید از این پارک اگر پیشنهادی در تاسیس زیربناهای پارک به صورت مشترک با همکاران ایرانی داشته باشند، مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، در پی سفر رئیس جمهوری اسلوونی و هیات همراه به ایران، یادداشت تفاهمی در زمینه گسترش همکاری های فناوری ارتباطات، فناوری های سایبری، مخابرات و توسعه تحقیق و پژوهش میان وزرای ارتباطات کشورمان و اقتصاد و توسعه فناوری این کشور به امضا رسید.