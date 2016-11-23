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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

جزییات کنسرت بنیامین با حال و هوای هندی

جزییات کنسرت بنیامین با حال و هوای هندی

بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ در تازه ترین کنسرت خود همزمان با اکران فیلم «سلام بمبئی» با حال و هوای موسیقی هند میزبان مخاطبانش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین بهادری ۵ دی ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه می‌رود تا در آستانه اکران فیلم ایرانی – هندی «سلام بمبئی» که این خواننده در آن نخستین تجربه سینمایی‌اش را جلوی دوربین برده، کنسرتی با حال و هوای این فیلم و تِم هندی برگزار کند.

بنیامین بهادری درباره این کنسرت گفت: این کنسرت فرق‌هایی با کنسرت‌های قبلی من دارد. اول اینکه در اکران فیلم «سلام بمبئی» تاثیر مستقیم روی این کنسرت دارد و قطعا برنامه ریزی های زیادی برای تِم هندی این کنسرت و حضور عوامل و فیلم در این اجرا شده است. اجرای قطعات فیلم برای نخستین بار در این کنسرت هم از دیگر برنامه ریزی‌هایی است که قرار شده بیشتر و بیشتر مورد توجه ما قرار بگیرد.

این خواننده درباره ریسک حضورش در عالم سینما و نقدهای مثبت و منفی ای که احتمالا از آغاز اکران فیلم درباره او منتشر خواهد شد، توضیح داد: اگر کسی بخواهد بفهمد بنیامین بازیگر است یا نه به نظرم در همان چند سکانس اول می فهمد که این شخص باید ادامه بدهد یا نه و ربطی به نوع فیلمساز و قصه ندارد. ما یک خروجی احتمالا پرمخاطب خواهیم داشت و به امید خدا مردم به همدیگر توصیه می کنند که کار را ببینند و فیلم خانوادگی و پربیننده می شود. درست است که این فیلم اسکار بگیر نیست ولی مردم می توانند بفهمند این بازیگر می تواند ادامه بدهد و فیلم های بهتری بازی کند یا نه.

کنسرت «پری‌زاد» بنیامین به تهیه کنندگی منوچهر حسنی تحت امتیاز موسسه «آوای باران» در تهران روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 3832088
علیرضا سعیدی

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