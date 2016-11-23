جزییات کنسرت بنیامین با حال و هوای هندی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین بهادری ۵ دی ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه می‌رود تا در آستانه اکران فیلم ایرانی – هندی «سلام بمبئی» که این خواننده در آن نخستین تجربه سینمایی‌اش را جلوی دوربین برده، کنسرتی با حال و هوای این فیلم و تِم هندی برگزار کند.

بنیامین بهادری درباره این کنسرت گفت: این کنسرت فرق‌هایی با کنسرت‌های قبلی من دارد. اول اینکه در اکران فیلم «سلام بمبئی» تاثیر مستقیم روی این کنسرت دارد و قطعا برنامه ریزی های زیادی برای تِم هندی این کنسرت و حضور عوامل و فیلم در این اجرا شده است. اجرای قطعات فیلم برای نخستین بار در این کنسرت هم از دیگر برنامه ریزی‌هایی است که قرار شده بیشتر و بیشتر مورد توجه ما قرار بگیرد.

این خواننده درباره ریسک حضورش در عالم سینما و نقدهای مثبت و منفی ای که احتمالا از آغاز اکران فیلم درباره او منتشر خواهد شد، توضیح داد: اگر کسی بخواهد بفهمد بنیامین بازیگر است یا نه به نظرم در همان چند سکانس اول می فهمد که این شخص باید ادامه بدهد یا نه و ربطی به نوع فیلمساز و قصه ندارد. ما یک خروجی احتمالا پرمخاطب خواهیم داشت و به امید خدا مردم به همدیگر توصیه می کنند که کار را ببینند و فیلم خانوادگی و پربیننده می شود. درست است که این فیلم اسکار بگیر نیست ولی مردم می توانند بفهمند این بازیگر می تواند ادامه بدهد و فیلم های بهتری بازی کند یا نه.

کنسرت «پری‌زاد» بنیامین به تهیه کنندگی منوچهر حسنی تحت امتیاز موسسه «آوای باران» در تهران روی صحنه خواهد رفت.