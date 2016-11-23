به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، بیژن عالیپور با اشاره فعالیتهای انجامشده در مناطق نفتخیز برای افزایش تولید نفت کشور، گفت: مجموعه اقدامات انجامشده منجر به افزایش یک میلیون و ۷۰ هزار بشکهای تولید نفتخام ایران شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام اینکه افزایش تولید نفت ایران طی ماههای گذشته منجر به شگفتی جامعه بینالمللی شده است، تصریح کرد: پس از اجرایی شدن برجام، بیش از ۲۵ هزار اقلام مهندسی، پنج هزار مورد تعمیرات، ۵ هزار مورد اصلاحیه فرآیندی و بیش از ۲۵۰ هزار تعمیرات اساسی توربین انجام شد که منجر به شگفتی کشورهای حوزه خلیجفارس به ویژه عربستان سعودی شده است.
این مقام مسئول، افزود: شرکت مناطق نفتخیز جنوب، چهار میدان برای توسعه دارد که در قالب مدل جدید قراردادی، پس از انجام مطالعات اولیه به مناقصه گذاشته میشود.
وی همچنین با اشاره به ۶۰ جلسه برگزار شده با اعضای کنسرسیوم توسعه این ۴ میدان نفتی، بیان کرد: در مدیریت فنی نفتخیز جنوب، پس از بررسی محتوای این جلسات به نتیجه رسیدیم امروز این تفاهمنامه را با اعضای کنسرسیوم پرگس و دانشگاه شریف تهران به امضا برسانیم.
حمید دریس، مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم با اشاره به تصمیم وزارت نفت برای توسعه هرچه بیشتر مخازن نفتی و گازی در کشور، گفت: برای توسعه این مخازن، سبدی از مدلهای قراردادی مورد استفاده قرار میگیرد و موضوع نوع قرارداد نیست؛ بلکه تولید و توسعه اولویت وزارت نفت است.
وی به تصویب مدل قراردادهای جدید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از سوی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و یادآور شد: در کنار مدلهایی همچون بیعمتقابل و مدل جدید قراردادهای موسوم به IPC، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با توجه به شرایط مخازن تحت مدیریت خود، مدل قراردادی ویژهای دارد که پس از تأیید از سوی هیأتمدیره، به مناطق ابلاغ شده است.
مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه ۶۱ شرکت خارجی بر اساس این مدل قراردادی برای همکاری ابراز تمایل کردهاند، تاکید کرد: در مذاکراتی که با ۳۳ شرکت داشتهایم، به زودی موافقتنامههایی را به امضا میرسانیم.
وی با اشاره به امضای نخستین تفاهمنامه در قالب قراردادهای جدید مناطق نفتخیز جنوب، خاطرنشان کرد: در هفته آتی تفاهم نامهای با شرکت شلمبرژه انگلیس امضا میکنیم.
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